協助打通創業任督二脈 彰化縣祭出青年創業「三扶貼」
在疫情衝擊下，也打亂了很多青年的開店經營，繼去年的「專案扶植」創業獎勵補助、「專業扶佐」開辦多元創業課程之後，彰化縣政府今天宣布推出「專家扶助」，將由業師到創業青年的店家，進行一對一輔導，協助建立有特色的行銷策略，協助打通創業任督二脈。
彰化縣政府推出的創業三扶貼，第一貼為青年創業獎勵補助申請的「專案扶植」，縣府共編列1000萬元青年創業獎勵補助要協助青年圓夢，其中「創業圓夢類」每人最高可30萬元外，歡迎18歲以上45歲以下，且已上滿30小時創業研習課程的縣籍青年都可申請，另「地方深耕類」則補助舉辦青年創業相關主題式論壇，每人補助3萬元或青年團體每案10萬元。
第二貼為開辦多元創業課程的「專業扶佐」，第二貼為開辦多元創業專業課程，青年圓夢創業學堂、網路新經濟就創業輔導學堂、「農客松」青農就創業促進、女力展翅就創業等多項創業相關課程。
縣府今天針對第三貼「專家扶助」舉辦記者會，主要針對創業青年個人需求屬性，由創業成功的企業或店家負責人擔任業師，以及專家學者擔任顧問師，實地至創業青年的店家進行一對一輔導，每次2至4小時，協助建立有特色的行銷策略，以及店家網路架設、店務管理等策略的規劃，陪伴剛起步的創業青年，一同面對創業初期所遇到的各項疑問或創業困境。
縣長王惠美說，縣府也積極整合縣有閒置空間等提供給青年作為創業基地，例如卦山村市集有15名青年朋友進駐、鹿港和興青創基地有9名青年進駐，提供給更多有意創業的青年可以在家鄉創業發展，透過點線面的結合使得觀光創業能夠更加發達。
勞工處指出，為了提升青年創業知能，降低創業風險，縣府今年也辦理青年圓夢創業學堂、網路新經濟就創業輔導學堂、「農客松」青農就創業促進、女力展翅就創業等多項創業相關課程，藉此培養創業者一定創業基礎概念與能力，有助於提高日後創業成功率。青年創業諮詢專線（04）7532416。
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