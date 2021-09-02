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文蛤死亡數以萬台斤 漁民怨彰化未列現金救助區

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
洪姓養殖戶在臉書PO文，抱怨文蛤延遲性死亡災損嚴重，彰化縣卻沒被列入現金救助區。圖截自臉書影片
洪姓養殖戶在臉書PO文，抱怨文蛤延遲性死亡災損嚴重，彰化縣卻沒被列入現金救助區。圖截自臉書影片

今年8月初接連9天大雨，台灣西部沿海養殖文蛤受創嚴重，彰化縣芳苑鄉漢寶村洪姓養殖戶在個人臉書PO影片，把3萬台斤死亡文蛤倒在路邊，抱怨彰化縣沒列入天然災害現金救助災區，質疑「一國兩制還是縣長、彰化縣的立委『嘸夠力』」要網友「評評理」。他的不滿引起關注，也引發地方不同聲音。

彰化縣農業處今天表示，全縣文蛤整體損失率17%，達不到天然災害現金救助標準的門檻20%，

洪姓養殖戶在漢寶村放養文蛤，因8月初大雨，文蛤出現延遲性死亡，他在個人臉書PO影片，錄下文蛤又死亡，只好倒出來的過程，並配上旁白，要網友「大家看看，堆積如山都倒掉了…今天上午拉3萬多斤出來，都是文蛤殼，..雲林縣每公頃補助11萬5千元，彰化縣沒有列入災區，這是中華民國是一國兩制，還是縣長跟彰化縣的立委『嘸夠力』，輸人家啦…大家來評評理。」

彰化縣文蛤的養殖面積約1636公頃，僅次雲林縣、台南縣，占全台養殖面積約18.93%，年產值約7億8642萬元，芳苑鄉漢寶村就占了約406公頃。彰化縣內有兩個養殖團體，平日「兄弟爬山，各自努力」，這次調查8月大雨災損也是各自輔導會員申報。

彰化縣養殖協會理事長楊福錦說，雲林、台南兩縣的文蛤貝類災害金額申報超過20%，獲補助文蛤延遲性死亡災害現金救助每公頃11萬5千元，彰化縣調查縣內文蛤損失率合計只有17%，達不到現金救助標準的門檻，養殖戶整體申報數字就是那樣，沒跨過政府規定的現金救助門檻只能徒歎奈何。

楊福錦表示，養殖牡犡的漁民申報災損，由彰化區漁會帶漁業署等人員前往潮間帶養殖地察看，認定彰化縣牡犡整體災損超過20%，申報的牡犡養殖戶都可領取現金救助，地球氣候變遷以後類似災害恐怕難免一再發生，彰化縣文蛤養殖戶應記取這次經驗，未來要積極調查自家災損。

災損

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