消基會中區分會籲業者 電子帳單應給固定優惠

消基會中區分會在疫情期間，蒐集各家公司各類電子帳單，業者鼓勵消費者以轉帳或扣款方式繳費，但卻沒有適度將各項電子帳單省下的成本回饋給消費者，呼籲業者應還利於民提供固定優惠。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，許多民眾為防疫減少接觸機會，選用電子帳單。消基會中區分會今天召開記者會，消基會中區分會主委李淑女表示，疫情期間蒐集多家公司各類電子帳單，發現業者以便利及響應環保之名，鼓勵消費者以轉帳或扣款方式繳費，採用電子帳單，卻沒有適度將省下的成本回饋消費者。

李淑女指出，帳單除紙張外還有透明膠片，每年預計產生9億份紙本帳單，換算每人日用水量280公升，省下的水可讓1個人使用30年。

但進一步追查水電、瓦斯、金融保險等34家業者，發現消費者改採電子帳單的回饋，除自來水公司優惠新台幣3元、電力公司優惠10元，一般例行繳費的瓦斯費、市話（中華電信）及各家行動通訊業者的電信費、銀行對帳單&信用卡費、保險公司保費，都沒有固定減收優惠。

以四大電信業者為例，用戶如轉為電子帳單，有的可獲得抽獎機會；而銀行或保險公司，有部分偶爾推出活動給點誘因，藉以推廣電子帳單，回饋給消費者的優惠十分有限，企業經營者卻可省下所費不貲的成本。

李淑女呼籲，企業經營者應還利於民，提供點數、小額禮券或單次抽獎不符合比例原則，對一般消費者誘因不大，不會積極由紙本帳單改用電子帳單，應每期提供固定優惠。