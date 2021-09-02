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南投新文化中心落腳藍田重劃區 提供更好展演環境

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投市藍田重劃區道路設施完善，將興建新的文化中心，提供民眾更好的藝文展演環境。記者江良誠／攝影
南投市藍田重劃區道路設施完善，將興建新的文化中心，提供民眾更好的藝文展演環境。記者江良誠／攝影

南投市藍田重劃區面積1萬2864平方公尺，位在市區精華地段，南投縣政府原計畫興建青年住宅，但因數度流標，改規畫興建新文化中心，規畫功能性更佳的演藝廳及展演場所，讓縣民享有更好的藝文休閒環境。

南投市藍田街市地重劃前年拆除舊宿舍群、完成道路規畫後，便暫無施工跡象。重劃區位在南投市精華區，且基地面積大、道路規畫完整，引發各界關注。南投縣政府原本有意規畫，作為南投縣青年宅第二期使用。

不過，位在文化路的青年宅第一期工程，因為這兩年國內建築原料上漲、缺工等因素，多次流標，直到最近終於發包，第二期工程更遙遙無期。南投縣長林明溱說，南投縣文化中心建築已經40年，場館已經老舊漏水，為了促進南投縣藝文產業發展，決定使用藍田街1500平土地興建新的文化中心，規畫演藝中心和展演場所，提供縣民更好的藝文休閒空間，也讓縣內的文藝團體有更好的表演空間。

南投縣文化局表示，縣立文化中心建於1982年，且經歷921大地震結構受損，雖然已經補強改善，但部分空間遇到大雨仍會漏水。而文化中心興建於40年前，場館配置已經不符合目前的藝文展演需求，因此向縣府提議興建新文化中心，將利用藍田街公有土地，興建新的文化中心及停車場。

縣府估計規畫1500坪重劃區用地作為新文化中心場址，並向中央爭取經費補助，現有文化中心評估無結構安全問題後，可規劃作為辦公空間和展示館，並和新的文化中心形成帶狀的藝文區，提供縣民更豐富的文藝展演。

南投市藍田重劃區道路設施完善，將興建新的文化中心，提供民眾更好的藝文展演環境。記者江良誠／攝影
南投市藍田重劃區道路設施完善，將興建新的文化中心，提供民眾更好的藝文展演環境。記者江良誠／攝影

青年住宅 重劃區 漏水

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