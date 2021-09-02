中市人口與待處理垃圾量雙爆 議員：垃圾打包惹民怨

台中市有3座公有焚化廠，但面臨人口成長到實居逾300萬，近年垃圾量超過可處理量，來不及燒完的垃圾只能打包堆置，引起居民抗議。台中市議員陳文政說，待處理垃圾量5年爆5倍，凸顯焚化爐老化是元凶，他提醒，文山廠與后里廠垃圾車大排長龍，再下去恐爆垃圾危機。市環保局長陳宏益表示，清潔車排長龍是因司機深夜處理，一早乾脆等開門，環保局也積極處理，提高焚化爐處理能量。

陳文政指出，據環保局數據顯示，從2017年約26噸，爆增至2021年134噸，近5年一般垃圾並未明顯增加，但每天無法焚燒的待處理垃圾量卻一年比一年多。

陳文政表示，台中人口成長有目共睹，尤其內政部統計，去年底台中實居人口已超過300萬，與戶籍人口數281.9萬人相比，多出約26萬人。他擔心，人口與垃圾遽增，台中市焚化爐明顯老化，如果未處理垃圾只能以打包堆置待處理，恐出現垃圾危機。

環保局資料指出，以台中文山焚化廠為例，1995年完工營運時，焚化廠設計熱值為每公斤1500大卡，目前垃圾熱值已增加到每公斤2200大卡，原本文山焚化廠每天可燒900噸垃圾，現僅剩500多噸，焚化廠設備日益老舊，處理量能下降。

陳文政表示，垃圾清運業者在台中文山焚化廠區前大排長龍，司機連上廁所的時沒有。陳宏益表示，環局已著手積極處理，不過清潔車排長龍，主因司機晚載運後，乾脆早上直接排隊，再休息。

陳文政說，這些無法處理的垃圾，只能堆置在垃圾暫置場等待焚化，產生的臭味嚴重影響周邊居民的生活品質。同時，焚化廠外時常有民間的垃圾車大排長龍、苦苦等待。另民間清運業者也因無力處理垃圾，開始「以價制量」，近幾年不斷提高大樓社區清運費用，導致民眾荷包失血。