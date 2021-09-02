台中神岡三社路大富路口狹窄難通行 民代爭取拓寬

台中市神岡區三社路與大富路口道路狹窄，不僅車禍頻傳，尖峰時段也容易造成交通回堵，台中市議員周永鴻今日邀集相關單位前往會勘要求拓寬改善。台中市政府表示，該處周邊用地屬於農業區，需先經都市計畫變更為道路用地，才能進行拓寬改善。

周永鴻表示，神岡三社路、大富路口位處國道一號旁，是神岡往來潭子及市區的主要路線，也是神岡交通的重要節點，除小客車之外，許多工廠的大型車輛也會經過，但大富路最狹窄處僅約4.5公尺，三社路也只有約7公尺，不僅大車行經難轉彎，造成尖峰時段車流容易回堵，小客車會車時稍有不慎也可能擦撞造成車禍。

三角里里長江炳煌說，三社路、大富路車流回堵問題已有好幾年，也造成當地居民困擾，希望會勘後一步步解決問題。

周永鴻表示，早期潭雅神都市規劃對地方產業與發展考慮不夠周全，導致現在部分重要道路狹窄或有路口設計不良的問題，要求建設局、交通局、都發局等能持續盤點潭雅神重要路段與路口，並尋求改善方式。