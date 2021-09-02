屋內屋外都下雨 公益社團出手給聽障男不漏水的家

彰化縣31歲洪姓男子罹患聽力障礙，和新住民妻子撫養3名年幼子女，老舊平房漏水近6年，沒錢翻修，最近接連下雨，洪男的房子變成「漏仔厝」，衡山社福基金會等慈善會出錢出力修繕，洪男感謝社會大眾的愛心，讓他一家五口有較好的棲身處所。

「已經漏水很多年，一下雨，我們拿桶水盛水。」洪男說，他做水電零工，收入時有時無，還沒拿到身分證的新住民妻子賣烤蕃薯或到工廠當臨時作業員，要養3個孩子已經很辛苦，根本沒錢修理房子。

衡山基金會、慈化慈善會、受安慈善會、玉天慈善會和多名善心人士捐款，購買烤漆浪板，衡山社福基金會彰化行善團第五團團長黃旗旺和3名工程人員，今天到洪家翻修屋頂，先拆除鏽蝕的房屋金屬浪板、龜裂的塑膠浪板，大型吊車把全新烤漆浪板吊到洪家房屋上方，由黃旗旺和工程人員鋪平後鎖緊。

黃旗旺表示，洪男罹患聽力障礙，領有中度身障手冊，家境不好被列為低收入戶，長期受彰化家扶中心和世界展望會的幫忙，這次彰化家扶中心通報洪家房屋漏水多年沒錢修理，衡山基金會和慈化、受安、玉天慈善會捐款買材料，大家有錢出錢、有力出力來幫助洪家。