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開花前除「綠癌」小花蔓澤蘭 東勢林管處每公斤收購5元

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
東勢林區管理處呼籲民眾若在居家附近發現小花蔓澤蘭蹤跡，務必連根拔起。圖／東勢林區管理處提供
東勢林區管理處呼籲民眾若在居家附近發現小花蔓澤蘭蹤跡，務必連根拔起。圖／東勢林區管理處提供

有「植物殺手」及「綠癌」之稱的小花蔓澤蘭，生命力旺盛，每平方公尺可產生高達17萬粒種子隨風散播，在台灣中低海拔地區橫行無阻。為防除小花蔓澤蘭入侵，林務局東勢林區管理處將於9月4日，在台中市清水區高北段辦理除蔓活動，現場也設置收購處，每公斤收購5元。

東勢林區管理處將於9月4日上午10時，在台中市清水區高北段（清水區護岸路高北加壓站園區前200公尺處）辦理「齊除蔓‧全民讚─小花蔓澤蘭啟動日活動」，現場有小花蔓澤蘭裝置藝術表演、除蔓韻律操、防治解說、除蔓競賽、廉政轉轉樂有獎徵答等多項活動，並設置收購處，呼籲民眾若在居家附近發現小花蔓澤蘭蹤跡，務必連根拔起，送至現場以每公斤5元的價格收購。

東勢林區管理處表示，小花蔓澤蘭葉子呈現「心型」，原產於中南美洲，為一年生攀爬植物，其繁殖力強盛、不易根除，常藉由莖蔓攀附纏繞原生植物，遮蔽陽光，使原生植物無法行光合作用而死亡，當林木大面積遭其侵害死亡後，林地將裸露而失去保護力，再遇颱風、豪雨發生時恐有崩塌危險，進而危害生命財產及日常生活。為有效防除，建議在每年10月開花期來臨之前，進行防治工作。

東勢林區管理處自9月起將辦理一系列小花蔓澤蘭防治宣導及收購活動，詳細收購時間及地點，可至東勢林區管理處官網( https://dongshih.forest.gov.tw/act)查詢。

小花蔓澤蘭葉子呈現「心型」，其繁殖力強盛、不易根除。圖／東勢林區管理處提供
小花蔓澤蘭葉子呈現「心型」，其繁殖力強盛、不易根除。圖／東勢林區管理處提供

小花蔓澤蘭 台中市

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