單月流失1142人 彰化縣8月人口跌破126萬人

彰化縣人口流失無法止血，依彰化縣民政處最新統計，彰化縣8月的總人口跌破126萬人，為125萬9246人，比7月的126萬0388人，單月足足流失1142人，為半年來最大量，全縣26鄉鎮只有大村及伸港成長，其餘均衰退；如果依此發展，彰化縣人口降到125萬人以下，可能提前到明年中就會發生。

依民政處統計，彰化縣到8月底的總人口數是125萬9246人，其中男性63萬9807人、女性61萬9439人，總人口數比7月相比，少1142人，其中遷入2851人、遷出4035人，出生944人、死亡902人；值得注意的是，結婚191對、離婚188對，離婚只比結婚少3對，凸顯目前的離婚比例之高。

民政處指出，彰化縣今年8月比7月的人口，減少1142人，是今年以來次多，單是遷出就多出1184人，研判是開學遷到外縣市的人口增加因素；不過，彰化縣今年人口流失最多的是3月比2月減少1262人，其餘各月均在7到900多人。

縣府原預估明年底全縣人口會降到125萬人，但依目前人口流失的趨勢，彰化縣極可能提前到明年年中，人口就會減到125萬人以下，依地制法規定，下屆副縣長恐怕真的只剩一席。

依8月跟7日相比，彰化縣26鄉鎮市中，只有大村鄉、伸港鄉人口有成長，大村鄉從39085增加到39182人，多了97人，伸港鄉從37802人增加37816人，多出14人；至於二林鎮自從跌破5萬人以後，至今無法止跌，到明年5月底前，再無法回復到5萬人以上，二林鎮民代表將減少席，從目前的11席減到10席。

彰化縣是六都以外第一大縣，彰化縣人口數在1971年破百萬，到1971年達131萬5034人最高峰，隨後逐年下降，到2010年減到130萬7286人，到今年8月跌到125萬9246人人，10年之間，整整少了約5萬人。

民政處人員指出，彰化縣人口流失，不外乎出生率降低，以及老人人口比例高，加上受六都磁吸效應，因就業及就學、社會福利因素，致遷出比遷入多，才造成人口逐年遞減。