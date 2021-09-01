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影／急性椎間盤突出站不了坐不住 中醫治療助癒合

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
員生醫院中醫部針傷科主任黃永昇以針灸和傷科手法治療椎間盤突出，病人獲很大改善。圖／員生醫院提供
員生醫院中醫部針傷科主任黃永昇以針灸和傷科手法治療椎間盤突出，病人獲很大改善。圖／員生醫院提供

一名50多歲男患者嚴重下背痛多年，最近更因急性腰痛後，甚至連站5分鐘也站不了，坐也沒辦法坐很久，簡直是坐立難安，醫生診斷是第三腰椎到第一薦椎都有椎間盤突出需開刀，但病患不敢開刀，即到彰化員生醫院中醫部診療，經過3個月針灸和傷科手法治療後已獲很大改善。

員榮醫療體系員生醫院中醫部針傷科主任黃永昇說，這名病患來自北部，在友人建議下到員生中醫部求診，經診療後發現患者骨盆與第3到5腰椎骨錯縫(關節錯位)，相關腰部肌肉群筋出槽(肌肉韌帶損傷)，後背膀胱經與督脈處也經絡氣血不順，嚴重到走路困難，站不了、也坐不住。

椎間盤突出經開刀是可獲改善，但因病患不想開刀，黃永昇說，中醫講求「通則不痛，不通則痛」，病患經過3個月針灸疏通經絡與針刀鬆解腰部深層筋膜治療後，酸痛減少許多，也不會麻，已可正常活動，不過若走路20幾分鐘後，仍會腰酸，再經核磁共振檢查，發現椎間盤突出雖仍存在，但已獲大幅改善，建議患者平常減少搬重物，並避免不良姿勢，慢慢讓椎間盤突出復原。

黃永昇說，依據研究顯示，腰椎椎間盤突出依病患情況不同是有很大機率可以修復癒合，一般病程可從2周到3個月，或持續多月，若保守治療3個月仍未緩解，仍建議手術治療。

椎間盤突出好發年紀大約於20到50歲間，黃永昇說，高峰期40歲左右，8成是男性，9成患者的腰椎間盤突出發生在第4到5腰椎及第5腰椎和第1薦椎之間，主要是因為椎間盤的纖維外環包覆能力減弱，導致髓核在承受壓力後不正常的膨出或破出而壓迫後方的脊椎神經根，導致疼痛、麻木與無力感。

黃永昇說，中醫會以傷科手法調整錯位減少骨架壓迫，並用針灸調整筋骨僵硬緊繃、及損傷的筋出槽，有些病人也因肝腎偏虛、脾胃不好，會影響到筋骨，會輔以穴點治療鬆筋骨讓病人獲改善。

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