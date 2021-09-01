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彰化喬友大樓耐震評估展開 旅館業者：合格將申請復業

中央社 / 彰化1日電

喬友大樓火警造成4死22傷，彰化縣府針對大樓進行耐震能力評估作業，結果還未出爐。旅館業者今天表示，如果評估結果證實大樓結構未受損，將申請復業，繼續經營商務旅館。

彰化喬友大樓在今年6月30日發生大火，大樓內7到9樓有防疫旅館，旅館住客逃生不及，造成3死，另有1名消防隊員進入大樓搜救時，不幸因公殉職，旅館住客有20多人受傷，台灣彰化地方檢察署檢察官針對旅館業者是否有疏失進行調查。

彰化縣政府建設處代理處長陳威宏表示，縣府已在8月委託彰化縣建築師公會，針對大樓耐震評估進行詳細作業，結果還沒有出爐，如果報告出爐指大樓不安全，縣府不可能讓旅館復業。

旅館業者蔡進峰接受媒體聯訪時說，大樓已由縣府進行災後耐震能力詳細評估作業，如果評估結果大樓結構未受損，將申請復業，繼續經營商務旅館。

蔡進峰指出，旅館發生火災意外後，沒有收入進帳，所有支出都由他負擔，而旅館內的桌椅、冰箱等都是新品，他也計畫用便宜價格出售。

在喬友大樓火警殉職的消防員陳志帆妹妹陳裔筑表示，起火原因仍在調查中，縣府就已展開喬友大樓結構安全與耐震評估，讓人無法理解，縣府也規劃以一對一的方式向死傷者家屬說明火場調查報告內容，但她還是希望縣府能以公開方式說明。

喬友大樓

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