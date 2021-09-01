中市偏鄉開學等不到公車 議員：要求全面恢復發車

大多數直轄市公車班次已恢復至三級警戒前的公車班表，但台中仍有不少路線減班，台中市議員周永鴻以在地的兩條公車路線為例，就學、就醫不便。他指出，原來的班次就少，現在已開學，交通局應盤點，儘速全面恢復公車班表。

交通局長葉昭甫表示，因應高中職以下各級學校開學日，交通局協調客運業者今日起增加公車服務班次，平日增加600班次、假日200班次，尖峰時段班次將恢復到疫情前的服務水準，離峰時段也會視民眾搭乘狀況滾動式檢討逐步恢復。另周永鴻所提的豐原客運185路及218路公車班次部分，客運業者同意恢復原發車班次，滿足通勤需求。

周永鴻指出，台中市各公車路線5月20日起因應疫情三級警戒與高中職以下學校停課減班15%到20%。三級警戒前台中市公車平天約有9500車次，三級警戒期間減到7400車次；假日減至7000車次，他近日接到不少陳情，公車減班已經造成生活嚴重不便，影響族群遍及老少。

周永鴻說，以185路豐原東站到清水為例，神岡學生會搭此路線到清水上學，但豐原東站清晨5點55班次直到開學都尚未恢復，不少學生為了轉乘得提早一個半小時起床出門，或改由家長接送，讓家長和學生疲於奔命。

周永鴻指出，另一班218路豐原東站到神岡區公所，原本一天6班車，在地居民仰賴此路線前往豐原，再轉乘其他車前往部立豐原醫院、潭子慈濟及榮總等醫院回診拿藥。但7月起減班，許多長輩就醫更加路迢迢。

交通局說明，受新冠肺炎疫情影響，市區公車運量於5月底6月初來到最低點，與疫情爆發前比較，平日運量僅剩4.4萬人次，降幅約86%；假日運量僅剩2.2萬人次，降幅約90%，目前疫情緩解，平日運量回升至13萬人次，假日運量亦回升至10萬人次。

交通局長葉昭甫表示，因應高中職以下各級學校開學日，交通局協調客運業者自今日起增加公車服務班次。