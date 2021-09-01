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台中車站劃古蹟範圍過大 盧秀燕隔空喊黃國書共同努力

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員左起蕭隆澤、邱素貞、謝明源與陳淑華，關切「國定古蹟台中火車站保存計畫」，劃定範圍過大，恐影響東南區發展。記者陳秋雲／攝影
台中市議員左起蕭隆澤、邱素貞、謝明源與陳淑華，關切「國定古蹟台中火車站保存計畫」，劃定範圍過大，恐影響東南區發展。記者陳秋雲／攝影

文化部文化資產局進行「國定古蹟台中火車站保存計畫」，劃出多達50公頃的保存區研究範圍，地方譁然，民進黨台中市議員邱素貞等人批評計畫範圍過大，肯定影響地方發展，要求市府應主動關切並參與計畫的訂定過程。市府回應，持續與文化部溝通，兼顧民眾權益及都市發展。

市長盧秀燕回應，她與議員不同政黨，但地方不分藍綠都希望推動地方建設。她認為中央文化部剛性限制，恐影響地方發展，必須慎重。另隔空喊話在地民進黨立委黃國書是教育文化委員，相信黃國書也會很努力，向文化部有效反映地方民意。

邱素貞、陳淑華、謝明源與蕭隆澤指出，文資保存很重要，但也應兼顧地方發展。一旦劃設，古蹟保存區內將無法興建大樓，無法都市更新，民眾的屋子老舊了、破損了，想改建卻要受限。建築物限建、限高，商業空間有限，大企業不會進來，經濟無法發展，影響很大。如果要訂保存計畫，應在古蹟保存和活化之間取得平衡，不能只是一味地做限制。

邱素貞強調，「國定古蹟台中火車站保存計畫」和台中市大型建設及地方發展密切相關， 台中市政府應有積極作為，不能置身事外，應該站在促進地方發展、維護人民權益的立場，主動關切並參與訂定過程，東南區的開發及發展，不能因保存計畫而受到限制，甚至停滯不前。

都發局長黃文彬表示，都發局出席文化部會議，表明古蹟及地方發展應並重，劃入古蹟保存區計畫範圍，須具備必要性、合理性、公益性及急迫性，且應有完善的配套措施，避免民眾權益受損。

文化局表示，市府出席中央期初、期中審查會及說明會時，積極建議文化部應傾聽地方政府及市民意見，確保文資保存並保障市民權益。

國定古蹟 文化部 台中市

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