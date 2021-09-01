南投力行產業道路大崩塌 1個月內先闢臨時便道

南投縣投83線、投89線陸續發生大規模坍方，其中投83線搶通，縣府規劃進一步施作明隧道；投89線30公里處路基流失逾80公尺，影響村民進出，將先闢臨時便道，趕工1個月完成。

仁愛鄉投83線指標25公里處、投89線力行產業道路約30公里處先前陸續發生大規模坍方，其中投83線經搶修已恢復通行，南投縣長林明溱今天踏勘表示，將施作長度170公尺明隧道，經費約新台幣2億400萬元，已向中央提報復建經費，獲通過後將盡快設計、發包。

8月熱帶性低氣壓及西南氣流帶來連日降雨，導致邊坡土石荷重增加，投83線25公里處出現大規模山崩，土石覆蓋路面並墜往下方武界壩，所幸壩體經台電確認結構安全無虞，但崩塌量體範圍約高250公尺、長150公尺，隧道口及路面被土石掩蓋，交通完全中斷。

縣府立即進行土石清除作業，並施作上邊坡鋼軌樁防護柵，但搶修期間又坍方，縣府加緊進度，8月26日先開放單向、時段性通車，目前則可雙向通車，上邊坡防護柵已完成70公尺，待路基穩固再鋪混凝土。

林明溱表示，仁愛鄉法治村武界部落與萬豐村兩地交通依賴投71線、萬豐隧道、投83線，道路中斷後，居民往來須繞道埔里鎮、仁愛鄉霧社，車程從數十分鐘變成1、2小時，感謝工作人員努力，才能那麼快搶通，未來施作明隧道將一併改善隧道，完善當地交通。

投89線約30公里處8月27日發生大規模坍方，逾80公尺路基完全流失，目前仍無法通行，居民須改道紅香支線、新望洋支線，這些部落農路更為狹窄且有多處急彎，會車需互相避讓，且路邊無護欄，危險性較高，居民都希望投89線盡快執行災後復建，行車較安全便捷。

林明溱指出，投89線中斷路段已無路基，將打除護坡在中斷道路上方開闢長80公尺、寬4到5公尺的臨時便道，下邊坡設置鋼軌樁，經費估約550萬元，趕工1個月內完成，但上邊坡沖刷問題未解決前，便道仍有崩塌危險，下雨、夜間可能預警封閉，請村民配合管制，長期復建計畫正研究各種工法，尚未定案。