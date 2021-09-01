南投山崩路斷阻交通 投83線今搶通、89線擬闢便道
8月豪雨襲台，南投縣仁愛鄉投83線、投89線先後崩塌，前者經緊急搶修，今已恢復通行，後續將爭取興建明隧道；後者則因下邊坡路基崩塌長80公尺，評估1個月內趕工開闢臨時便道，後續下雨及夜間時段採管制通行。
縣府指出，投83線是仁愛鄉萬豐、法治2部落互通及往返埔里的必經要道，未料該道路25K處7日發生大規模山崩中斷道路，須繞到霧社後才能下山，路程時間差距逾1小時，影響居民對外交通，縣長林明溱責成工務處盡速搶通。
另，89線力行產業道路30.7K處在27日下午嚴重崩塌，造成土石、路基、擋土牆滑落，下邊坡路基崩塌長80公尺，目前仍無法通行，必須改道紅香支線、新望洋支線通行，但替代路線路崎嶇難行，居民仍盼縣府能恢復投89線主線通行。
林明溱今視察投83線、投89線，他表示，投83線原預計9月6日搶通，但經積極清除，目前已開放雙向通車，上邊坡鋼軌樁防護柵也完成70米，待路基底層穩固後再鋪設混凝土，後續擬向中央爭取2億400萬元施作170米長明隧道。
而投89線受災中斷路段已無路基，評估後將打除既有護坡，並在中斷道路的上方開闢80米長、4至5米寬的臨時便道，考量安全將於便道下邊坡設置鋼軌樁，粗估約需550萬元，已要求加速趕工在1個月內搶通，以利居民對外交通運輸。
但林也提到，投89線30.7K處雖將透過臨時便道搶通，但其上邊坡沖刷問題並未解決，便道設置仍面臨滑落崩塌的危險，因此在完成正常道路修繕之前，若遇到下雨及夜間時可能封閉道路，屆時盼用路人配合管制方式通行。
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