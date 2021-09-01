九天盃環台賽起跑 7人扛三太子行腳祈福

受疫情影響，九天民俗技藝團去年取消「九天盃太子極限環台賽」，今年選在今天起跑，展開為期28天的活動，選手將輪流扛著三太子神偶，以行動展現「行腳祈福、共同戰疫」。

九天盃太子極限環台賽為期28天，參賽選手需分工合作完成扛三太子徒步環島挑戰的熱血壯舉，每天平均得跑40公里。去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，第8屆取消舉辦，第9屆賽事在今天上午舉辦，這次共有7人參賽。

今天上午，前交通部長林佳龍、立委楊瓊瓔、張廖萬堅、台中市議員王立任、張家銨出席，在眾人鳴槍後，選手們也扛起三太子神偶，一路南行踏上極限環台賽的旅程。

近期啟動光合之行，拜訪台灣各地的林佳龍表示，疫情期間，許多藝文活動取消，九天民俗技藝團也首當其衝，幸好疫情已逐漸趨緩。他強調，賽事要跑，防疫也要顧好，28天賽程中，選手要戴著口罩跑，還要輪流扛三太子，用雙腳一步一腳印為台灣祈福、傳遞正能量。

參賽選手戴心瑜、邱文鴻在2019年曾參與過，期間因傷休息，此次2人再度報名，他們說，除要挑戰金牌外，也不想留下遺憾，要以具體行動響應「行腳祈福、共同戰疫」。

九天民俗技藝團自2011年成功扛著三太子、挑戰撒哈拉沙漠極地賽事後，團長許振榮為激勵青年學子積極走出戶外，提倡勇於自我挑戰，2012年起，選在夏季最炎熱的7月份舉辦「九天盃太子極限環台賽」，至今已第9年。