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不畏疫情危機入市 隱於中市巷弄茶餐廳創奇蹟

中央社 / 台中1日電

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，許多餐廳營業受影響，港點主廚陳戎琔帶領平均年齡20多歲的團隊，在台中市巷弄開茶餐廳，在疫情中逆勢出擊打造奇蹟。

31歲的陳戎琔今天接受採訪表示，自己從15歲就入行在港式茶餐廳當學徒，並自掏腰包前往中國廣州學粥品、到瀋陽學點心，直到回台進入五星級飯店擔任港點主廚，10多年的廚藝經驗，讓他一直想要擁有自己揮灑的空間。

為了一圓創業夢，陳戎琔說，他於2月開始在台中市美術園道商圈的巷弄中籌備餐廳，當時身邊親友都投下反對票，認為時機不宜，他仍決定動工，原本規劃4月底開店，沒想到時運不濟，3月碰到旱災分區停水、4月分區停電，5月爆發疫情全國更進入3級警戒。

雖然疫情還未完全解封，陳戎琔表示，早在他籌備餐廳時，就已找好一批志同道合的年輕夥伴，所有員工等著他開店，撐到6月時已無法支付員工薪水，但所有員工都沒有另謀工作，為了不辜負員工，他決定8月起開店營運，所有員工都到齊，讓他很感動。

陳戎琔的茶餐廳是由48年的老屋改造而成，融合英式復古氛圍的室內空間設計，搭配歐式復古留聲機、潮牌公仔與日本奈良美智插畫作品，洋溢文青風格的茶餐廳，一開幕就吸引很多網美及部落客來拍照打卡，附近的豪宅住戶也來朝聖。

陳戎琔推出港點、煲仔飯或甜品都很受歡迎，開店一個月以來，他印象最深刻的是一對夫妻，吃了3000多元後，又外帶近萬元餐點，後來他才知道這對夫妻是附近的豪宅住戶，在口耳相傳下，不少豪宅住戶也前來用餐，如今訂位到中旬以前都已滿座。

疫情 台中市

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