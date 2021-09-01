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今實體開學！企業贈防疫物資 口罩買氣增2成這3款爆紅
因應今天中小學實體開學，台中市議員張家銨攜手企業推出「銨心防疫，獅友送愛」防疫物資贈送計畫，共募資購買消毒酒精等分送給大烏龍區國小、幼兒園；因應開學，口罩、學生襪等開學必備商品買氣增加，口罩業者觀察，口罩買氣增2成，尤其以疫苗黃卡、「聖筊組合」李洋、王齊麟東京奧運羽球男雙奪冠賽最後一球的判定畫面「終局壓線球」圖案，以及台灣加油系列等這三類最受歡迎。
台中市議員張家銨說，因應學生開學，她攜手國際獅子會300-C2區金龍獅子會、多特瑞-卓越實業社、善詩公司、康裕醫材公司推出的「銨心防疫，獅友送愛」防疫物資贈送計畫，共募資購買520桶75%消毒酒精、2萬片兒童口罩、抗疫洗手乳、香皂等防疫物資，提供給大肚區、烏日區、龍井區國小及幼兒園，已於今天分送完畢。
水舞生醫總經理彭澤淞說，台灣民眾已經養成戴口罩防疫的好習慣，口罩已擺脫單一種顏色，大玩創意。他觀察，中小學學生開學，口罩需求增加，買氣約增二成，除了單色的口罩外，具有話題的口罩也很受歡迎，例如防疫話題的疫苗接種黃卡、台灣加油系列，還有「聖筊組合」麟洋配的「終局壓線球」圖案也非常熱門，深受 消費者喜愛。
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