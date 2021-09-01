集集火車站111年滿百歲 鎮公所辦展呈現鐵道生活

集集火車站明年100歲，將有一系列活動，集集鎮公所今天到明年3月1日在集集鐵道倉庫先推百年特展，呈現集集鎮歷史、自然、文化、物產、鐵道生活，並邀民眾投稿分享暖心故事。

透過集集鎮長陳紀衡用心經營，集集鎮觀光發展更上層樓，尤其台鐵集集支線陸續與日本千葉縣夷隅線、靜岡縣天濱線締結為姊妹線，適逢集集火車站明年建站百週年，鎮公所今天到明年3月1日在車站旁的集集鐵道倉庫推出「洞見微笑集集」集集火車站100年特展。

陳紀衡今天表示，策展團隊將火車過山洞意象，運用創意木箱呈現，邀民眾將頭伸入箱體觀看四面，除增添互動趣味，也透過展覽呈現集集鎮歷史、自然、文化、物產、鐵道生活的喜悅與人情味，因此，將主題定調為「洞見微笑集集」，帶領遊客探尋集集的魅力。

陳紀衡說，也期望透過展覽讓觀眾回到初心，回到那個搭乘小火車穿越黑暗山洞才能看見的樸實且光明美好的集集小鎮，就像此時走過疫情籠罩的黑暗時刻，有微笑就有溫暖的力量。

陳紀衡表示，9月每個週末及假日展覽互動區提供限量絹印明信片；另外，即日起到11月30日號召民眾透過文字、照片呈現集集鐵道昔日身影，歡迎分享集集鐵道支線的生活、旅行或暖心故事，投稿前100名者可獲活動專屬紀念毛巾。