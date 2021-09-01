時代力量徵助理 網抓包薪資比提案低「自己都做不到」

近日時代力量台中黨部在臉書開職缺，徵求助理與專員，卻被眼尖網友發現薪資待遇竟然比自家曾提案的最低工資還低，打臉自家立場，紛紛在底下出征「不是說要保障勞工？」。

去年（2020）五一勞動節前，時代力量立法院黨團提出《最低工資法》主張工資調整機制應納入就業扶養比，若以2018年的數據試算，最低工資應為31309元，可達到最低工資3萬元的目標。該黨立委邱顯智點名蔡英文總統，進入第二任期務必兌現對廣大勞工的承諾。

不過，上週時代力量台中黨部於臉書徵才，其中助理一職的薪資待遇為28,000~32,000元，工作內容是行政庶務、組織、活動，享有勞健保、週休二日、國定假日及時代力量七天假。

部分網友不滿底薪低於該黨提案的最低工資，質疑「原來要求別人31000，自個28000，果然是嚴以待人，寬已待已」、「應徵上的人也真可憐，看看去年時力的提議，再看看自己的薪資條，然後還要幫去年的提議辯護」、「不是說要保障勞工？怎麼連你自家助理都保障不了？」、「自己都做不到還要求誰呢？」、「真的太離譜了！」。

PTT網友也發文「你們勞工要自立自強啊，去應徵時代力量記得要把價碼談到3萬1」，但有部分網友緩頰「比民眾黨要臉一點，民眾黨直接無薪，勞權女神也不敢講半句」、「提案又沒過，一定是被民進黨逼的」、「台中28-32K如果不要求學歷，覺得不錯」。