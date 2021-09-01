台中大車站計畫只聞樓梯響？ 交局：明年初動工

台中大車站計畫是前市府團隊翻轉舊城區的亮點建設，民進黨市議員聯合質詢，指原建國市場遷移已5年，但舊市場的大車站計畫「有聽聲、看嘸影」立體停車場及轉運中心從2018年6月核定迄今，議員酸市府，超過1001夜的等待，難道要成為台中版的「天方夜譚」。交通局長葉昭甫表示，工程預計明年初開工。

議員鄭功進、林祈烽、施志昌強調，大車站納入中央前瞻計畫補助款，如逾期未動工，中央隨時可以收回補助，目前中央嚴格管控期程，他要求市府，今年底一定要完成工程發包，到現在還未完成細部設計，他提醒市府不應讓經費超過百億的大車站計畫泡湯了。

交通局表示，「台中大車站計畫─立體停車場暨轉運中心新建工程」案規劃興闢地下三層立體停車場、地面層做轉運中心使用，並於二樓設置人工平台；該案目前正進行細部設計階段，其中「基本設計」已於今年6月完成，預計於9月召開細部設計審查、10月底辦理工程招標，工程預計明年初開工，完工後可提供汽車格519席、機車格1267席、自行車格121席及轉運中心大客車12席。

鄭功進說，新版的大車站轉運計畫，火車站旁沒有國道轉運站配置，他建議應考量需求層面，否則旅客要轉乘，恐怕更添麻煩。

鄭功進說，火車站另個亮點，綠空鐵道斥資6.5億，長達1.2公里，囊括國內外13座指標型都市設計獎項，，透過綠空鐵道的景觀平台步道延伸，還能直接遠離車流，徒步到東區熱門打卡亮點湖濱生態湧泉公園。

鄭功進建議，綠空鐵道、湖濱生態公園的管理維護，不能採取一般區里公園的管理養護方式，特別是鐵道駁坎，須爬上爬下才能有效管養，火車站周邊還有遊民聚集影響環境髒亂的問題，建議市府比照中央公園採任務編制，成立城中城公園景觀管理中心。建設局表示，市府均定期查驗植栽及結構物等各類設施。