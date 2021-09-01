疫情衝擊生計 民代結合民間資源推愛心待用餐助弱勢
為協助在疫情期間生計遭受衝擊的弱勢家庭，立委楊瓊瓔今天和台中市議員賴朝國聯合潭子區鼎˙極品海鮮塔餐飲業者與潭子區善心人士共同發起「關懷弱勢、愛心待用餐」計畫，今天起，每周二至周日，中午11點30分在鼎˙極品海鮮塔餐廳（潭子區甘蔗里興華二路26號）舉辦，疫情中提供有需要民眾取用。
市議員賴朝國表示，新冠肺炎疫情爆發以來，許多人工作及家庭生計都受到疫情衝擊，他很擔心在家的孩童、原本收入不穩的家庭及弱勢族群在疫情期間受到影響，讓原本就家境困難的家庭生活更不易，因此發起愛心待用餐活動，希望能盡一份微小的心力，對有需要的民眾提供幫助，陪同民眾們渡過難關，許多潭子地區的善心人士也紛紛捐助支持。
立委楊瓊瓔表示，莫忘世上苦人多，政府的預算也有限，有列冊者才能獲得紓困，很多邊緣戶因種種因素，資格不符合條件而無法列冊紓困，要靠大家幫忙；她發現此波疫情大家都只關心疫苗，忽略還有許多人無法工作，沒有收入生活拮据，她和賴朝國議員及鼎˙極品海鮮塔餐飲業者籌辦這項致贈關懷愛心待用餐的活動，今天正式啟動，既幫助需要幫助的民眾，也能協助店家宣傳。
鼎˙極品海鮮塔老闆張崇濤指出，疫情期間禁止內用，自己經營的餐廳生意慘淡，甚至停業一陣子，他表示，許多人因疫情失業、無薪假，面臨走投無路的困境，因此他聯繫楊瓊瓔立委及賴朝國議員發起「愛心待用餐」活動，號召更多善心人士加入為善行列，希望像接力棒一樣，讓愛心一個一個傳遞下去；張崇濤說明，只要到現場，跟餐廳表明要領待用餐，就能直接領取餐盒享用，每周二至周日中午提供30份，份數雖然不多，但是盡一份心力，只要有需要幫助的人，就會持續一直辦下去。
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