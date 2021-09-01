台電改推電線地下化 還給魚池鄉觀光天際線

日月潭是國際觀光景點，魚池鄉更有大型遊樂園區，但是主要道路天空卻布滿了電線，特別是金天巷是通九族文化村遊樂園區必經之路，沿路很多電線桿破壞了道路景觀，行政院中辦上午指出，將配合南投縣政府、台電推動電線地下化工程，不但美化市容外，台電表示下周就可正式施工，並可提高區域住戶用電品質及風景區供電穩定度。

鄉長劉啟帆表示，金天巷到九族文化村這段路，是觀光客必經道路，但電纜線阻隔了美麗的天際線，十分可惜感謝縣府同意免路修費，讓台電能夠兼顧效率及品質順利施工，相信工程完工後，魚池鄉的景觀會變得更美，發展觀光更到位外，也改善東池村、大林村周遭配電工程，亦強化文武巷、金天巷電網系統。

台電處長李宣昌說，配供電設備長年暴露在外，風吹雨淋或自然老舊導致設備故障影響供電，一旦遇到強颱豪雨增強更使得電桿倒塌、電線斷落，不但影響住戶用電，也讓基層維修人員冒著強風豪雨搶修，安全堪虞，未來全長2.5公里的配電線路改良工程，下周開工後預計明年4月15日完工。