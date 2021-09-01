台電改推電線地下化 還給魚池鄉觀光天際線
日月潭是國際觀光景點，魚池鄉更有大型遊樂園區，但是主要道路天空卻布滿了電線，特別是金天巷是通九族文化村遊樂園區必經之路，沿路很多電線桿破壞了道路景觀，行政院中辦上午指出，將配合南投縣政府、台電推動電線地下化工程，不但美化市容外，台電表示下周就可正式施工，並可提高區域住戶用電品質及風景區供電穩定度。
鄉長劉啟帆表示，金天巷到九族文化村這段路，是觀光客必經道路，但電纜線阻隔了美麗的天際線，十分可惜感謝縣府同意免路修費，讓台電能夠兼顧效率及品質順利施工，相信工程完工後，魚池鄉的景觀會變得更美，發展觀光更到位外，也改善東池村、大林村周遭配電工程，亦強化文武巷、金天巷電網系統。
台電處長李宣昌說，配供電設備長年暴露在外，風吹雨淋或自然老舊導致設備故障影響供電，一旦遇到強颱豪雨增強更使得電桿倒塌、電線斷落，不但影響住戶用電，也讓基層維修人員冒著強風豪雨搶修，安全堪虞，未來全長2.5公里的配電線路改良工程，下周開工後預計明年4月15日完工。
行政院中辦執行長蔡培慧指出，魚池鄉東池村、大林村環伺日月潭景點，包括九族文化村、日月潭纜車、自行車道、魚池商圈及觀光工廠等等，每到假日都會吸引大量的人潮前來，但通往遊樂區的金天巷的沿途，道路兩旁布滿了電線桿，以及天際線連接著密密麻麻的高壓電線，尤其魚池山區電線桿很容易被豪大雨或土石沖刷傾倒，鄉內的供電系統穩定備受考驗。
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