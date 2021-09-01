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孝子獨力照顧身障母感動湧捐款 母子婉拒留給更需要人

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
母親的病情在盧泳丞細心照顧下好轉，目前可以工作，如今母子相視而笑，情感與感謝盡在不言中。圖／宜萱協會提供
母親的病情在盧泳丞細心照顧下好轉，目前可以工作，如今母子相視而笑，情感與感謝盡在不言中。圖／宜萱協會提供

宜蘭縣榮獲全國孝行獎的盧泳丞從國小6年級獨立照顧患有身心障礙的母親長達10年，難得的孝心故事曝光後，感動許多人，最近紛紛打電話指名要捐款給這對相依為命的母子。但盧母表示，他們目前生活還過得去，婉拒捐款，請把資源留給更需要的人。

目前就讀大3的盧泳丞是宜萱婦幼關懷協會扶助的孩子，理事長藍靜宜表示，盧泳丞照顧母親的故事經媒體報導後，縣政府與協會都接獲不少電話，很多善心人士想要捐款給他們，但盧母與泳丞婉謝任何捐款，盧母目前在醫院當清潔工，泳丞課餘時間在眼鏡行當學徒有收入，母子表示：「我們還可以」。

盧泳丞從小父母離異，母親在他3歲時患有腦瘤，神智不清，他從小6就開始獨力照顧生活起居，幫忙把屎把尿，因擔心家裡危險不能有瓦斯爐，以致從小到大沒吃過母親煮的一餐飯菜，大多靠營養午餐度日。

因母親拒絕服藥，他想辦法把藥物融入白開水，使病情改善，幫母親按摩，牽著手陪伴外出散步，一般人做不到的孝行，使他榮獲今年全國孝行獎。

母親日前陪同到縣政府表揚時，道出一段感人的話「當我不安時，是泳丞的擁抱給我安定力量，感謝兒子照顧我，否則我現在可能是流浪街頭的瘋女…」，見到母親流淚，盧泳丞當場抱住母親輕聲安慰她，真情流露的畫面讓人感動。

宜萱協助透露，小6的孩子要照顧一位可能隨時燥動的母親，一度讓學校擔心，報請縣府安置盧泳丞到寄養家庭，把母親安排到醫療機構。母子面臨分離，幸好協會出面關懷幫忙，證明盧泳丞可以照顧母親，才讓母子共同生活，兒子的孝心讓母親感動，告訴自己一定要好起來。

盧泳丞努力讀書爭取獎助學金，勤做志工替媽媽積福，協會理事長藍靜宜說，這孩子侍親至孝的行為令人感動，一般人大人都難以做到，何況是個小男生？

盧泳丞經常抱著母親穩定情緒，母親說「當我不安時，是泳丞的擁抱給我安定力量，感謝兒子照顧我，否則我現在可能是流浪街頭的瘋女…」，母子情深讓人動容。本報資料照
盧泳丞經常抱著母親穩定情緒，母親說「當我不安時，是泳丞的擁抱給我安定力量，感謝兒子照顧我，否則我現在可能是流浪街頭的瘋女…」，母子情深讓人動容。本報資料照
盧泳丞經常幫母親按摩身體。圖／宜萱協會提供
盧泳丞經常幫母親按摩身體。圖／宜萱協會提供

捐款 寄養家庭 安定力量

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