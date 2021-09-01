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影／台中魚市攤商爆課長說了算 課長：我沒那麼偉大

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員張滄沂要求台中魚市場不要趁疫期不降租金還增加多項費用。記者陳秋雲／攝影
台中市議員張滄沂要求台中魚市場不要趁疫期不降租金還增加多項費用。記者陳秋雲／攝影

台中魚市場傳言滿天飛，魚市承銷人工會向民進黨議員何文海、無黨議員張滄沂爆料，指疫情期間魚市場租金不但一文未減，還加收以往都不曾收過的停車費，「議切價格」大漲，2019、2020兩年比前市府多收100到400多萬元，甚至訂嚴厲規定例如「丟棄非魚市垃圾罰兩萬」，讓攤商感受被「壓榨」議員指總經理與總務科長說了算，董事長被架空，情何以堪？

台中市議會今天進行市政總質詢，議員要求魚市場總經理林芳標、總務課長洪慶源備詢。議員張滄沂、何文海指出，聽說課長大得不了，董事長的決定不算數，課長說我講的才算。課長洪慶源反駁說，「我沒有那麼偉大！」執行的部分都是依據規定。他說，收停車費是承銷人自己要求的，有的要繳有的不繳，經過兩年協商才收費。林芳標也表示，議切的部分並沒有議員所講的收這麼多，承銷商提供的資料有誤。

何文海指說，台中魚市場歷經兩次遷址，落腳在南屯區五權西路以及環中路上。當初購地，市場方向承銷人借款才買成，慢慢還清，魚市場與承銷人應該很「麻吉」而不是疫情還不降租金，還增加各種收費。

議員指出，疫情期間，魚市場B區停車場從去年9月開始收費，暫時停車50元的清潔費，相較其他市場因疫情減租紓困措施，讓承銷人看不下去。

春節或中秋節等特殊節日，魚市場攤販生意雖有成長，卻提高增收管理費，但過了年節攤販也會休息，少了幾天的收入，還被額外增加管理費的情形，對攤商不公平。

議員建議市府多體恤魚市攤販的艱苦，減免承銷商B區停車費用，另在管理費的部分，不可應遇到特定節日便增收管理費用。農業局長蔡精強表示會了解，提出解決之道。

台中市議員何文海要求台中魚市場應為承銷商謀福利，不要趁疫期不降租金還增加多項費用。記者陳秋雲／攝影
台中市議員何文海要求台中魚市場應為承銷商謀福利，不要趁疫期不降租金還增加多項費用。記者陳秋雲／攝影
台中魚市場總務課長洪慶源（左）與總經理林芳標被要求到議會備詢。記者陳秋雲／攝影
台中魚市場總務課長洪慶源（左）與總經理林芳標被要求到議會備詢。記者陳秋雲／攝影

疫情 中秋節 民進黨

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