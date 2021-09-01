影／台中魚市攤商爆課長說了算 課長：我沒那麼偉大

台中魚市場傳言滿天飛，魚市承銷人工會向民進黨議員何文海、無黨議員張滄沂爆料，指疫情期間魚市場租金不但一文未減，還加收以往都不曾收過的停車費，「議切價格」大漲，2019、2020兩年比前市府多收100到400多萬元，甚至訂嚴厲規定例如「丟棄非魚市垃圾罰兩萬」，讓攤商感受被「壓榨」議員指總經理與總務科長說了算，董事長被架空，情何以堪？

台中市議會今天進行市政總質詢，議員要求魚市場總經理林芳標、總務課長洪慶源備詢。議員張滄沂、何文海指出，聽說課長大得不了，董事長的決定不算數，課長說我講的才算。課長洪慶源反駁說，「我沒有那麼偉大！」執行的部分都是依據規定。他說，收停車費是承銷人自己要求的，有的要繳有的不繳，經過兩年協商才收費。林芳標也表示，議切的部分並沒有議員所講的收這麼多，承銷商提供的資料有誤。

何文海指說，台中魚市場歷經兩次遷址，落腳在南屯區五權西路以及環中路上。當初購地，市場方向承銷人借款才買成，慢慢還清，魚市場與承銷人應該很「麻吉」而不是疫情還不降租金，還增加各種收費。

議員指出，疫情期間，魚市場B區停車場從去年9月開始收費，暫時停車50元的清潔費，相較其他市場因疫情減租紓困措施，讓承銷人看不下去。

春節或中秋節等特殊節日，魚市場攤販生意雖有成長，卻提高增收管理費，但過了年節攤販也會休息，少了幾天的收入，還被額外增加管理費的情形，對攤商不公平。