花壇農會送防疫醫護茉莉花茶 將祭出農遊券優惠

新冠肺炎疫情趨緩，花壇鄉農會為感謝防疫醫護人員的辛勞，今天到縣府送上「茉莉烏龍茶集」，表達對防疫醫護人員的支持與關心，彰化縣長王惠美代表接受並回贈感謝狀，也請鄉親多多支持彰化的農業，一起挺花農、挺醫護。

彰化縣長王惠美說，花壇鄉是茉莉花的故鄉，農會近年發展無毒的花，帶領團隊輔導農民將茉莉花產業發揚光大，研發許多茉莉花產品，花壇農會送的茉莉花茶集600分是要表達對防疫醫護人員的感謝，未來也會針對農遊券各項優惠滿額打折。

花壇鄉農會總幹事顧碧琪說，今年雖逢疫情，改為線上網路展售，也大獲好評與支持，大家挺茉莉花農民，農會致贈茉莉花茶集感謝防疫醫護人員。