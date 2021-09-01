扛三太子環台也要戴口罩 第九屆九天盃環台賽起跑

「行腳祈福．共同戰疫」第九屆九天盃環台賽今天在台中市起跑，九天盃太子極限環台賽，參賽人員要扛著三太子環台，從台中往南出發，為期28天，今年對選手的最大難點，就是配合防疫、必須戴口罩，平約每天40公里的路程，無論風吹日曬還得輪流扛三太子，環台賽防疫措施一樣不會少。

去年新冠肺炎影響，第八屆「九天盃太子極限環臺賽」響應防疫指揮中心政策，主動取消辦理，今年八月，疫情逐漸趨緩並降至二級警戒，九天民俗技藝團長許振榮自認，安撫人心責無旁貸，積極籌辦「行腳祈福，共同戰疫」第九屆九天盃環台賽事，並定調「就算9月1日只有一人報名，也會鳴槍起跑。」

「九天民俗技藝團」自2011年成功扛著三太子、挑戰撒哈拉沙漠極地賽事後，團長許振榮為激勵國內青年學子積極走出戶外，提倡勇於自我挑戰，自2012年起，選在夏季最炎熱的七月份舉辦「九天盃太子極限環台賽」，至今已第九年，為期28天將近一個月的九天盃環臺賽，參賽選手須7人組隊、分工合作完成扛三太子徒步環島挑戰的熱血壯舉。

「九天盃太子極限環台賽」今年報名選手最終共有7人參加全程組，正好組成一隊，其中2名回鍋的選手戴心瑜、邱文鴻，兩人於2019年第七屆參與全程賽，期間因傷休息，導致無法取得「全程金牌」，九天盃全程組完賽有金、銀兩種獎牌，金牌是獎勵選手28天全程參與，銀牌則是雖全程參與，但過程中可能因傷或因休養休息；這次兩人再度報名，除了挑戰金牌、不想留下遺憾，更以具體行動響應這次「行腳祈福．共同戰疫」的號召。