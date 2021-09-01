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豐原人注意！國豐路三段9月封閉時間、路段出爐

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市豐原區國豐路車流量大，交通部高速公路局辦理「國道4號台中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程」，為確保交通及施工安全，9月份進行國豐路三段(豐勢路至新山線鐵路橋間)道路封閉及豐勢路二段（省道台3線）車道臨時調撥改道作業，呼籲用路人提早改道。圖/台中市警察局提供
台中市豐原區國豐路車流量大，交通部高速公路局辦理「國道4號台中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程」，為確保交通及施工安全，9月份進行國豐路三段(豐勢路至新山線鐵路橋間)道路封閉及豐勢路二段（省道台3線）車道臨時調撥改道作業，呼籲用路人提早改道。圖/台中市警察局提供

台中市豐原區國豐路車流量大，目前交通部高速公路局第二新建工程處辦理「國道4號台中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程」，為確保交通及施工安全，須進行國豐路三段(豐勢路至新山線鐵路橋間)道路封閉及豐勢路二段（省道台3線）車道臨時調撥改道作業，110年9月份上半月實施日期及對應交維管制措施如下：

一、 交通維持管制時段及路段：

(一) 國豐路西行封閉：9月1、2、6、7、8、9、13、14、15、16日，每日9時至16時。

(二) 國豐路東行封閉：9月3、10、11、17日，每日9時至16時。

(三) 豐勢路二段(師範街口至里程166k+370)封閉南下車道，北上車道調撥雙向通行：原預定110年8月30日及8月31日實施，現因施工順序調整改期至9月6日及9月7日，每日22時至隔日6時。

二、 建議改道路線：

(一) 西行(東勢往國4)：豐勢路二段→豐原大道六段→豐科路→國豐路二段→后豐交流道。

(二) 東行(國4往東勢)：后豐交流道→國豐路二段→豐科路→豐原大道六段→豐勢路二段。

三、 提醒事項：

(一) 交通維持管制期間，請用路人配合提前改道或行駛替代道路，以確保行車順暢；並可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。

(二) 請用路人行經工區附近路段時，務必配合交維人員指揮及依照相關指示導引設施減速慢行，避免發生交通意外。

(三) 用路人如需進一步了解相關訊息，可撥打04-26153500（交通部高速公路局第二新建工程處材料試驗所）查詢，或上交通部高速公路局第二新建工程處官網（https://www.freeway.gov.tw/SEO/）查詢道路封閉資訊。

豐原分局分局長吳銘淵表示，國道4號工程為豐原地區重大交通工程，警方隨時注意工程周邊道路狀況，請用路人配合路口義交指揮改以替代道路行駛，行經施工路段減速慢行，遵守相關交通規定，切勿疲勞駕駛，確保行車安全順暢。

高速公路 車道

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