不讓濁水溪以北民眾呷飯攪沙 拚秋節前完成水覆蓋

時序入秋，東北季風又要轉強，第四河川局趕辦濁水溪揚塵防制工作，截至本（8）月底前改善295.5公頃河川裸露地，希望中秋節前完成第一階段攔水土堤布署，未來將依衛星圖、搭配空拍機作滾動式檢討揚塵抑制措施成效。

水利署長賴建信與副總工程司莊曜成、水利行政組王組長國樑，今天到第四河川局聽取揚塵防制辦理情形，希望把近年來揚塵防制的成功經驗發揮得更好，才能讓民眾免於「呷飯攪沙」，歡度有風無沙的中秋節。

水利署第四河川局工程師蔡耀慶簡報指出，今（110）年度濁水溪揚塵防制，從5月到現在已完成綠覆蓋工法180公頃、其它覆蓋106.4公頃、防洪林帶2.1公里及河道整理1.68公里，截至8月底完成改善裸露地295.5公頃，另將施做攔水土堤展開水覆蓋措施，希望中秋節前完成第一階段布署，接著依照衛星圖資搭配空拍機確認裸露地面積位置，滾動檢討揚塵抑制措施。

水利署長賴建信當場指示，揚塵防制第一階段已達到預期效果，第二階段應提升為揚塵防制2.0，著重界定整體長期策略方向，增加長效型工法並減少短效型措施。

他說，揚塵防制工作應思考如何透過學理分析，依據河道縱橫斷面變化，掌握因果關係，搭配河道整理營造複式斷面，藉由下游出海口河段疏濬工程及外傘頂洲沙源補助工程等相關計畫，利用水力加速河道沖刷帶出深槽區，減少河道內沙洲，從根本避免揚塵，另應思考在水防道路側營造帶狀綠色廊道，可評估找出一特色區段，辦理環境美化與植栽綠覆讓民眾有感，透過跨域協調或公私協力共同維護及擴大辦理。

第四河川局已擬訂濁水溪揚塵防制「戰略地圖」，在哪一季節，該用哪一種方法揚塵都在戰略錦囊中，水利署長賴建信結束指示後，看過戰略地圖，十分肯定，要求按照戰略穩紮穩打進行，四河局團隊表示將在中秋這段節氣轉變期按部就班防制揚塵。