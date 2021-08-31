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溪湖商家有愛心 半個月一碗麵變1500碗愛心待用麵

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
溪湖鎮吉鮮火鍋店發起勸募，募得1500份愛心牛肉湯麵。記者簡慧珍／攝影
溪湖鎮吉鮮火鍋店發起勸募，募得1500份愛心牛肉湯麵。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖鎮吉鮮火鍋店老闆施育彰，半個月前看到芳鄰成都牛肉麵店免費供應牛肉湯麵給弱勢民眾，外加滷蛋和貢丸，當下有感而發，施育彰找大竹里長何炳樺商量，發起募勸愛心待用餐，半個月募集1500份，歡迎有需要的民眾到成都牛肉麵店領取。

溪湖鎮長黃瑞珠、鎮代會主席邱鳳蘭、大竹里長何炳樺、吉鮮火鍋店老闆施育彰和成都牛肉麵店老闆周美甜等人，今天下午在麵店參加捐贈儀式，黃瑞珠肯定鎮民送暖給弱勢民眾，尤其在新冠肺炎疫情仍嚴峻的現在，能飽餐一頓是件很幸福的事。

施育彰說，半個月前到成都牛肉麵店吃麵，看見一名男子問「可以給我一碗麵嗎？」他覺得對方似乎經濟有困難，要代為付帳，老闆周美甜說已經免費送湯麵給男子長達半年，令他頗有感觸，當下希望有更多人參與這件公益。

施育彰找何炳樺商量，很快獲得地方善心人士回應，玄元帝爺功德會也認捐100份牛肉湯麵，合計募到1500碗，成都牛肉麵店將加送滷蛋和貢丸，為弱勢民眾添營養。

溪湖鎮吉鮮火鍋店發起勸募，募得1500份愛心牛肉湯麵，今天在成都牛肉麵店舉辦捐贈儀式。記者簡慧珍／攝影
溪湖鎮吉鮮火鍋店發起勸募，募得1500份愛心牛肉湯麵，今天在成都牛肉麵店舉辦捐贈儀式。記者簡慧珍／攝影

火鍋 新冠肺炎 疫情

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