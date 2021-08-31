快訊

三大法人買什麼？這檔傳產股三天獲買超逾10萬張

解剖7例接種後死因出爐！打高端者驗出主動脈剝離、心梗塞

中央防疫補助學校四千萬被割稻尾？ 盧秀燕：市府超前部署

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員聯合質詢，要求市府團隊視學校需求給予補助。記者陳秋雲／攝影
民進黨議員聯合質詢，要求市府團隊視學校需求給予補助。記者陳秋雲／攝影

民進黨議員指出，市府對各級學校開學整備「冷眼旁觀」未視學校需求滾動檢討，連中央補助防疫設備都遭市府「割稻尾」當政績宣傳。市長盧秀燕強調，市府早已討論並匡列4000萬元要補助學校，如果中央不補助，台中市學校也有錢可買防疫物資，教部直到8月才宣布補助4061萬元，盧強調，議員說市府冷眼旁觀不是事實。

議員江肇國、蔡耀頡、張家銨、李天生、蔡成圭指出，市府提出防疫物資補助每人平均75元，實際卻是國教署補助的4000萬。議員質疑市府對防疫物資採購袖手旁觀，把壓力加諸在學校端，但中央撥補的經費卻「割稻尾」宣揚，議員們呼籲盧市府應視校園狀況加碼補助。

盧秀燕幾度要站起來回答，被江肇國以「今天是市長的生日，我會給時間回答！」 盧秀燕一再強調，市府比中央早編列費，打算從二備金或三備金框列經費。教育部直到8月才拍板要補助，她表示，市府團隊跨局處合作，盯著學校需求整備。

江肇國則呼籲市府既已編列4000萬給每名學生補助75元防疫費用，就按照原定計畫撥補，加上中央補助，讓學校有更充裕的經費購置防疫物資，錢用在防疫刀口上，「不要讓75元消失了！」

明天開學，台中市教育局長楊振昇指出，到昨天仍有7%的教職員工約3000人沒打疫苗，4家醫院提供未打疫苗的教師作PCR快篩，未來每7天要作居家快篩1次，試劑由教育局提供。

盧秀燕 疫苗 教育局

延伸閱讀

金視奬得獎團隊合製T-NEWS聯播網 盧秀燕肯定努力

身障團體中秋禮盒銷量僅去年三成 盧秀燕推送禮作公益

台中花博卡爭議解決 盧秀燕：不會浪費將規畫開放領取

影／送「水肥空氣」給盧秀燕 台中議員抗議市區水肥廠

相關新聞

南投武界林道崩困登山客 警方驚險營救畫面曝光

今年8月豪雨襲台，南投山區多處坍方，仁愛鄉武界林道4.5K處也嚴重崩塌，但有登山客未留意災況公告，一行11人仍排定入山，...

彰化推3萬元生育津貼 5年有2成領取補助後遷往外縣市

彰化縣推動生育補助政策，109年度粗出生率躍居全國之冠，但總人口數卻接連減少，預計8月會跌破126萬人，彰化縣議會今天召...

中市高中生綁公車卡被溢扣 交局﹕可退費另辦限定卡

明天開學，台中市有高一新生向議員反映，指用電子票證綁定「台中市民限定交通卡」赫然發現卻被溢扣60元。交通局表示，如國中畢...

濱海植物入菜 王功生態料理色香味俱全

彰化縣芳苑鄉王功地區被視為「風頭水尾」漁村，今天別開生面的生態飲食與食物全利用實作在王功蚵畫活動館登場，雙瓜梅汁粉蒸肉、...

身障團體中秋禮盒銷量僅去年三成 盧秀燕推送禮作公益

受到疫情嚴重衝擊，台中市身障機構團體中秋節禮盒，去年就大受疫情影響，但今年更嚴峻，目前銷售業績僅剩去年的3成。

台中花博卡爭議解決 盧秀燕：不會浪費將規畫開放領取

台中花博期間製作300萬張花博記名悠遊卡，後來剩下144萬張空白卡片，市府與票務廠商產生糾紛，這批卡片保存迄今。台中市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。