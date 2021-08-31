中央防疫補助學校四千萬被割稻尾？ 盧秀燕：市府超前部署

民進黨議員指出，市府對各級學校開學整備「冷眼旁觀」未視學校需求滾動檢討，連中央補助防疫設備都遭市府「割稻尾」當政績宣傳。市長盧秀燕強調，市府早已討論並匡列4000萬元要補助學校，如果中央不補助，台中市學校也有錢可買防疫物資，教部直到8月才宣布補助4061萬元，盧強調，議員說市府冷眼旁觀不是事實。

議員江肇國、蔡耀頡、張家銨、李天生、蔡成圭指出，市府提出防疫物資補助每人平均75元，實際卻是國教署補助的4000萬。議員質疑市府對防疫物資採購袖手旁觀，把壓力加諸在學校端，但中央撥補的經費卻「割稻尾」宣揚，議員們呼籲盧市府應視校園狀況加碼補助。

盧秀燕幾度要站起來回答，被江肇國以「今天是市長的生日，我會給時間回答！」 盧秀燕一再強調，市府比中央早編列費，打算從二備金或三備金框列經費。教育部直到8月才拍板要補助，她表示，市府團隊跨局處合作，盯著學校需求整備。

江肇國則呼籲市府既已編列4000萬給每名學生補助75元防疫費用，就按照原定計畫撥補，加上中央補助，讓學校有更充裕的經費購置防疫物資，錢用在防疫刀口上，「不要讓75元消失了！」

明天開學，台中市教育局長楊振昇指出，到昨天仍有7%的教職員工約3000人沒打疫苗，4家醫院提供未打疫苗的教師作PCR快篩，未來每7天要作居家快篩1次，試劑由教育局提供。