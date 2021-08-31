中市高中生綁公車卡被溢扣 交局﹕可退費另辦限定卡

明天開學，台中市有高一新生向議員反映，指用電子票證綁定「台中市民限定交通卡」赫然發現卻被溢扣60元。交通局表示，如國中畢業生用學生證綁卡，隨離校註記效期失去原國中生身份，致使系統判斷將扣款，應爲個案。議員張耀中表示，交通局的回應令人費解，升高中的學生是台中市民，何來失去身份之說，交通局應主動在公車綁定系統抓漏，比對清查大數據資料後返還溢扣金額。

台中市雙十公車「市民限定」優惠新制自今年1月1日起實施，目前綁卡人數逾138萬人。台中市109學年度國三畢業生約2萬6000人，開學在即，張耀中建議，市府不要將此視為個案，應趕快確認學生免費搭乘公車資格是否銜接、溢扣金額主動聯繫返還。

台中市民搭公車10公里免費，超過最多收10元，被扣款的學生被溢扣60元，張耀中說，交通局指這是個案，對市府來說溢扣金額不多，但在法律關係上實有不當利得的疑慮，應主動返還。

交通局表示，針對學生綁卡部分，市府實施新制前已向各校學生加強宣導，學生可持電子票證綁定，即使畢業後也不受影響，但學生選擇數位學生證或學生卡綁卡，這類卡片內有註記學生身分效期，畢業就停止乘車優惠，對此，學生可綁定另張電子票證，即可續享乘車優惠，至於溢扣費用，交通局會處理退費，維護市民權益。

張耀中抨，交通局的回應令人費解，因為失去學生的身份不能搭車，但反映此事的是公立國中的學生，是台中市民，何來失去身份之說？

張耀中說，陳情人綁定的卡別就是悠遊卡的「學生卡」如同一般電子票證，並非交通局所說的用數位學生證等的個案、交通局應主動在公車綁定系統抓漏，防止其他學生權益受損。交通局表示會再進一步了解。