快訊

影／59.5萬劑AZ疫苗到貨 15:16運抵桃園機場

南警追查中！3歲女童全身瘀傷送醫不治 生母、同居人皆否認虐童

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市高中生綁公車卡被溢扣 交局﹕可退費另辦限定卡

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市高中生開學前驚覺綁定的悠遊卡，竟被溢扣款。圖／台中市議員張耀中提供
台中市高中生開學前驚覺綁定的悠遊卡，竟被溢扣款。圖／台中市議員張耀中提供

明天開學，台中市有高一新生向議員反映，指用電子票證綁定「台中市民限定交通卡」赫然發現卻被溢扣60元。交通局表示，如國中畢業生用學生證綁卡，隨離校註記效期失去原國中生身份，致使系統判斷將扣款，應爲個案。議員張耀中表示，交通局的回應令人費解，升高中的學生是台中市民，何來失去身份之說，交通局應主動在公車綁定系統抓漏，比對清查大數據資料後返還溢扣金額。

台中市雙十公車「市民限定」優惠新制自今年1月1日起實施，目前綁卡人數逾138萬人。台中市109學年度國三畢業生約2萬6000人，開學在即，張耀中建議，市府不要將此視為個案，應趕快確認學生免費搭乘公車資格是否銜接、溢扣金額主動聯繫返還。

台中市民搭公車10公里免費，超過最多收10元，被扣款的學生被溢扣60元，張耀中說，交通局指這是個案，對市府來說溢扣金額不多，但在法律關係上實有不當利得的疑慮，應主動返還。

交通局表示，針對學生綁卡部分，市府實施新制前已向各校學生加強宣導，學生可持電子票證綁定，即使畢業後也不受影響，但學生選擇數位學生證或學生卡綁卡，這類卡片內有註記學生身分效期，畢業就停止乘車優惠，對此，學生可綁定另張電子票證，即可續享乘車優惠，至於溢扣費用，交通局會處理退費，維護市民權益。

張耀中抨，交通局的回應令人費解，因為失去學生的身份不能搭車，但反映此事的是公立國中的學生，是台中市民，何來失去身份之說？

張耀中說，陳情人綁定的卡別就是悠遊卡的「學生卡」如同一般電子票證，並非交通局所說的用數位學生證等的個案、交通局應主動在公車綁定系統抓漏，防止其他學生權益受損。交通局表示會再進一步了解。

台中市 公車 悠遊卡

延伸閱讀

雲林良品中市行銷 搶攻中秋節商機

中市大樓缺垃圾子車 議員：升格11年預算未增

沒酒測遭罰18萬！她提行政訴訟 因警沒放告示牌判免罰

一條路補7次還沒完？ 中市府：待自來水公司找漏水點

相關新聞

南投武界林道崩困登山客 警方驚險營救畫面曝光

今年8月豪雨襲台，南投山區多處坍方，仁愛鄉武界林道4.5K處也嚴重崩塌，但有登山客未留意災況公告，一行11人仍排定入山，...

彰化推3萬元生育津貼 5年有2成領取補助後遷往外縣市

彰化縣推動生育補助政策，109年度粗出生率躍居全國之冠，但總人口數卻接連減少，預計8月會跌破126萬人，彰化縣議會今天召...

中市高中生綁公車卡被溢扣 交局﹕可退費另辦限定卡

明天開學，台中市有高一新生向議員反映，指用電子票證綁定「台中市民限定交通卡」赫然發現卻被溢扣60元。交通局表示，如國中畢...

濱海植物入菜 王功生態料理色香味俱全

彰化縣芳苑鄉王功地區被視為「風頭水尾」漁村，今天別開生面的生態飲食與食物全利用實作在王功蚵畫活動館登場，雙瓜梅汁粉蒸肉、...

身障團體中秋禮盒銷量僅去年三成 盧秀燕推送禮作公益

受到疫情嚴重衝擊，台中市身障機構團體中秋節禮盒，去年就大受疫情影響，但今年更嚴峻，目前銷售業績僅剩去年的3成。

台中花博卡爭議解決 盧秀燕：不會浪費將規畫開放領取

台中花博期間製作300萬張花博記名悠遊卡，後來剩下144萬張空白卡片，市府與票務廠商產生糾紛，這批卡片保存迄今。台中市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。