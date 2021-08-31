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濱海植物入菜 王功生態料理色香味俱全

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
王功蚵藝文化協會的生態料理研習營學員享用在地農作物和濱海植物製成的餐點。記者簡慧珍／攝影
王功蚵藝文化協會的生態料理研習營學員享用在地農作物和濱海植物製成的餐點。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑鄉王功地區被視為「風頭水尾」漁村，今天別開生面的生態飲食與食物全利用實作在王功蚵畫活動館登場，雙瓜梅汁粉蒸肉、花生豆腐、紅龍果皮煎蛋，都取自當地農作物和濱海植物，學員現學現吃，一次滿足求知與尋味的身心享受。

王功蚵藝文化協會今天和下周二（9月7日）舉辦兩場次「生態料理研習營」，每梯次限額報名30名學員，協會邀請主婦聯盟環境保護基金會講授生態飲食，協會早在半年前「起跑」，使用各種在地農作物和濱海植物試做生態料理，今天結合課程，帶領學員用舌頭展開一場生態之旅。

手做課程格外吸睛，主婦聯盟環境保護基金會董事暨台中分會會長許秀嬌傾囊相授，教做花生豆腐、雙瓜梅汁粉蒸肉、紅龍果皮煎蛋，料理最終目的是全植物利用，盡量不產生廢棄物。三道菜餚之中，花生豆腐最受好評，許秀嬌公開秘方，花生去膜打汁，以3：1的比例混合在來米粉漿，煮沸後攪拌均勻後放入冰箱凝結成花生豆腐。

雙瓜梅汁粉蒸肉採用芳苑鄉生產的南瓜和地瓜，唯一外來的是南投梅汁。紅龍果煎蛋用紅龍果內層皮，通常被丟棄堆肥的外皮，可用來釀造飲料，泡軟後取出加糖可當果醬。王功蚵藝協會摘採黃槿、紫斑向日葵、冰豆化的花朵及葉子酥炸，看起來「秀色可餐」，連同今天現場教做的3道菜，作為學員的中餐菜餚。

學員賀嵩梅家住永靖鄉，對課程內容相當感興趣，上完課，她說，地球氣候變遷對人類生活產生重大影響，她學習生態飲食，重新思考對待地球的方式，對自己、家人和環境都有正面幫助。

王功蚵藝文化協會理事長梁鳳蓉表示，蔓荊、大花咸豐草、塩埞可泡茶，黃槿、冰豆花的花與葉都食用，草海桐豆莢可食用，因現在食品太多，逐漸被淡忘，可食用的濱海植物逐漸被淡忘，協會第一次舉辦食農教育，蚵畫活動館化身「生態廚房」，希望藉由課程喚起過去的記憶，並透過了解地球生態，調整使用食材、選擇蒸飪方式，達到友善環境的目的。

用濱海植物葉與花酥炸的餐點色香味俱全。記者簡慧珍／攝影
用濱海植物葉與花酥炸的餐點色香味俱全。記者簡慧珍／攝影
王功蚵藝文化協會的生態料理研習營學員，熱烈請教主婦聯盟環境保護基金會董事暨台中分會會長許秀嬌，有關料理的「眉角」。記者簡慧珍／攝影
王功蚵藝文化協會的生態料理研習營學員，熱烈請教主婦聯盟環境保護基金會董事暨台中分會會長許秀嬌，有關料理的「眉角」。記者簡慧珍／攝影

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