濱海植物入菜 王功生態料理色香味俱全

彰化縣芳苑鄉王功地區被視為「風頭水尾」漁村，今天別開生面的生態飲食與食物全利用實作在王功蚵畫活動館登場，雙瓜梅汁粉蒸肉、花生豆腐、紅龍果皮煎蛋，都取自當地農作物和濱海植物，學員現學現吃，一次滿足求知與尋味的身心享受。

王功蚵藝文化協會今天和下周二（9月7日）舉辦兩場次「生態料理研習營」，每梯次限額報名30名學員，協會邀請主婦聯盟環境保護基金會講授生態飲食，協會早在半年前「起跑」，使用各種在地農作物和濱海植物試做生態料理，今天結合課程，帶領學員用舌頭展開一場生態之旅。

手做課程格外吸睛，主婦聯盟環境保護基金會董事暨台中分會會長許秀嬌傾囊相授，教做花生豆腐、雙瓜梅汁粉蒸肉、紅龍果皮煎蛋，料理最終目的是全植物利用，盡量不產生廢棄物。三道菜餚之中，花生豆腐最受好評，許秀嬌公開秘方，花生去膜打汁，以3：1的比例混合在來米粉漿，煮沸後攪拌均勻後放入冰箱凝結成花生豆腐。

雙瓜梅汁粉蒸肉採用芳苑鄉生產的南瓜和地瓜，唯一外來的是南投梅汁。紅龍果煎蛋用紅龍果內層皮，通常被丟棄堆肥的外皮，可用來釀造飲料，泡軟後取出加糖可當果醬。王功蚵藝協會摘採黃槿、紫斑向日葵、冰豆化的花朵及葉子酥炸，看起來「秀色可餐」，連同今天現場教做的3道菜，作為學員的中餐菜餚。

學員賀嵩梅家住永靖鄉，對課程內容相當感興趣，上完課，她說，地球氣候變遷對人類生活產生重大影響，她學習生態飲食，重新思考對待地球的方式，對自己、家人和環境都有正面幫助。