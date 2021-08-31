南投武界林道崩困登山客 警方驚險營救畫面曝光

今年8月豪雨襲台，南投山區多處坍方，仁愛鄉武界林道4.5K處也嚴重崩塌，但有登山客未留意災況公告，一行11人仍排定入山，日前行經該處果然受困，急向警消求助獲救，營救畫面今曝光，過程驚險，南投林管處則籲山友暫勿通行。

本月中上旬因熱帶性低氣壓引進西南氣流，大雨狂炸中南部，南投縣山區多處傳災害坍方，其中常有山友攀登行走的武界林道4.5K處也傳落石崩塌，且因災害嚴重，林務局南投林區管理處即在官網對外公告無法通行，未料仍有登山客前往。

據了解，一支11人登山隊在20日前後自仁愛鄉親愛村萬大林道進入，期間攀登干卓萬山等知名百岳，預計26日由法治村武界林道下山，但他們入山前疑未注意武界林道4.5K處已公告無法通行，抵達才發現人車無法通過，因此對外求援。

仁愛警分局指出，26日下午4時有登山隊報案求助，稱一行11人全被困在武界林道4.5K處，因為該區段林道被大量落石覆蓋中斷，嚴重坍方且持續有零星土石滾落，登山隊伍無法通過，礙於糧食、體力不支也無法折返，因此向警方求助。

而武界派出所所長周輝光得知有人受困武界林道，與村長葉阿良及山警組成救難隊攜帶繩索等器馳援，到場後發現該路段仍有零星落石，相當危險，但在登山段執意通行，且評估其存糧狀態後，周涉險在坍方處尋覓合適處成功開闢臨時便道。

救援畫面今曝光，警方表示，從照片能看出現場很危險，過程中，救難隊循便道拉繩索工具助登山隊通過崩塌處，救難人員手拉著繩索，同時也要注意腳下碎石，就怕一個不小心就滑落山谷，還好最後全員都安全通過崩塌區，順利結束勤務。