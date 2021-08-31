南投集集鎮農地鏟除粉黛亂子草 最晚9/5完成

南投集集鎮一處農地種植粉黛亂子草遭農委會要求移除，業者昨天起展開鏟除作業，今天持續動用機具作業，但仍有民眾想進入欣賞粉黛亂子草遭拒，至於移除工作最晚9月5日完成。

有業者在南投縣集集鎮一處農地種植粉黛亂子草，成立園區開放收費供民眾參觀，吸引不少民眾前往欣賞拍照參觀，成為「網美」景點。

不過農委會針對粉黛亂子草種子進行外來風險評估，發現生長力強，具高入侵風險，增列至雜草類有害生物清單中，因此要求業者移除。

業者從昨天起展開移除作業，南投縣長林明溱也來到現場督導，實地了解業者主動移除的進度及作業現況，也對業者在種植之初沒有違法，過了2年多突然被農委會列入種植有害外來植物清單，裁定違法且限期移除否則重罰，多次向業者表達歉意。

業者雖從昨天起展開鏟除工作，不過前幾天有午後雷陣雨，影響員工施作進度，業者找來的工人今天加緊拔除園區內的柳釘，加速作業，預計最晚可以在9月5日完成鏟除工作。

南投縣政府農業處今天上午仍派員確認業者鏟除的進度，也有民眾來到園區，想要來欣賞粉黛亂子草，但不得其門而入，只能站在門外用手機拍照，為鏟除工作作見證。