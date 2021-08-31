身障團體中秋禮盒銷量僅去年三成 盧秀燕推送禮作公益

受到疫情嚴重衝擊，台中市身障機構團體中秋節禮盒，去年就大受疫情影響，但今年更嚴峻，目前銷售業績僅剩去年的3成。

市政府社會局舉辦「110年優先採購秋節產品記者會」市長盧秀燕推薦好吃的月餅和實用手工皂，歡迎大家多多選購身障團體優採產品，支持身障者自立。

今年有13家身心障礙機構團體推出中秋節產品，除應景的月餅糕點禮盒，還有防疫手工皂。盧秀燕呼籲，這些產品都是身心障礙者用心製作，不但沒有添加防腐劑，也通過嚴格的食品衛生檢驗。

民眾選購優採，商品所得也能協助身心障礙者充分的學習與自我成長，不僅中秋可送禮，更展現公益心。

盧秀燕指出，很多活動因疫情取消，身心障礙機構團體的捐款和收入大幅減少。希望優採為身障機構團體帶來收益，彌補疫情產生的影響，讓整體身障服務不中斷。

社會局副局長陳坤皇表示，去年疫情下，中秋節禮盒共銷售5萬盒，今年仍因疫情影響，截至目前僅銷售1萬4千盒，僅三成。

目前有27家公司行號及個人認購超過5萬元，給身心障礙團體最有力的支持，也期望不論公部門、私人企業、團體或個人購買支持身障朋友製作的每一份成品，給予更多鼓勵與肯定。

社會局表示，如有意購買中秋節伴手禮可以提前預購，方便身心障礙福利機構團體和庇護工場規劃製作數量，更多產品資訊及訂購方式可查詢社會局網站。

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