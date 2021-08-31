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台灣大道水管施工 沙鹿等4區3萬6525戶停水23小時

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台灣自來水公司第四區管理處今指出，沙鹿、龍井、梧棲、清水地區9月7日晚上10時起將停水23小時。圖／台灣自來水公司第四區管理處提供
台灣自來水公司第四區管理處今指出，沙鹿、龍井、梧棲、清水地區9月7日晚上10時起將停水23小時。圖／台灣自來水公司第四區管理處提供

台灣自來水公司第四區管理處今指出，為辦理台灣大道1000公釐送水管蝶閥及配水中心800公釐出水閥換修工程，沙鹿、龍井、梧棲、清水地區9月7日晚上10時起將停水23小時，停水用戶達3萬6525戶，請用戶事先儲水備用。

水公司說，為這4區更穩定之供水，台水公司預計9月7日辦理台灣大道1000公釐送水管蝶閥及配水中心800公釐出水閥換修；9月7日晚上10時起至隔天晚上9時將停水，影響供水時間總計23小時，若遇豪雨或發佈颱風警報，則本次施工停水順延。

停水區域如下：

沙鹿區：海濱里、中社里、南社里 、槺榔里、西社里(中清路以南/中華路以西)、秀水里(中清路以南)、武鹿里(台10線以南/西濱公路以西)、高南里(西濱公路以西)。

龍井區：麗水里、龍津里、三德里、田中里、忠和里、山腳里、竹坑里(國道三號以西)、龍西里(茄投路以北)、龍東里(茄投路以北)、龍泉里(沙田路五段以西)、龍崗里(國道三號以西)、福田里(三港路/茄投路以北)。

梧棲區：全區。

清水區：海濱里、中社里、南社里 、槺榔里、西社里(中清路以南/中華路以西)、秀水里(中清路以南)、武鹿里(台10線以南/西濱公路以西)、高南里(西濱公路以西)。

為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全。停水前：請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

停水 國道 梧棲

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