台中花博卡爭議解決 盧秀燕：不會浪費將規畫開放領取

台中花博期間製作300萬張花博記名悠遊卡，後來剩下144萬張空白卡片，市府與票務廠商產生糾紛，這批卡片保存迄今。台中市長盧秀燕今早說，契約爭議已逐步解決，這批卡確認屬於市府所有，市府規畫數位市民卡，若想領實體卡的市民可申請花博卡，將規畫後開放領取。

台中市議員楊典忠總質詢時，質疑市府放著144萬張花博卡不用，先發放兒童卡，但只能搭公車，新學年起試辦數位學生證，明年要正式發放，卻又說要推動「無卡化」，說的跟做的都不同。

「花博卡不會浪費，我沒有黨派色彩、沒有前後任色彩，把法律問題解決，現在已告一段落。」盧秀燕強調，相關契約爭議逐步解決，當初與廠商之間有契約糾紛，這批空白花博卡廠商可能扣留，目前已確認這批卡屬於市府所有，使用上不會有法律問題。

盧秀燕強調，這批花博卡確認屬於市府，可合法運用，市府正推動 e指通數位市民卡，屬於雲端無卡系統，但有市民想要有實體卡片，只要還沒領過的市民，就可申請花博卡，市府正在規畫方案，相關辦法擬定好會對外宣布。市府強調，花博卡履約法律程序已經處理完成。