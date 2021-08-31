影／送「水肥空氣」給盧秀燕 台中議員抗議市區水肥廠

台中市長盧秀燕就職時，以「谷關空氣」為禮物，宣示反空汙的決心。民進黨議員何文海今天總質詢時，送上兩大瓶空氣，一瓶是「谷關空氣」、另一瓶是「水肥廠空氣」，抗議市區水肥廠臭氣沖天，要求遷址或關廠。

「市長你不要在這裡打開喔！很臭」、「回家要戴口罩才能聞！」何文海手上拿著兩瓶空瓶子，上面貼紙條，跨過半個議場走到盧秀燕的面前，要把兩瓶空氣送給她，盧秀燕未起身，坐在位置上點頭致意，議員把兩瓶空氣放在座位旁，提醒千萬不要在議場打開。

何文海說，市長就職送了谷關空氣，代表清新空氣，可是南屯水肥廠附近的民眾，每天都得忍受瀰漫的臭氣，尤其水肥車大排長龍，影響景觀，也衝擊生活品質。

台中市水肥廠位於南屯區永春東路，周邊住宅大樓林立，離美式賣場好市多約600公尺，藍綠議員與附近居民曾去現場拉布條抗議，要求遷廠。

當地民眾抱怨，水肥廠位於南屯區大興里，周邊民宅密集度高，即使廠房採取半密閉設計，也導入除臭設施，但仍臭氣瀰漫，誰想天天聞排泄物味道？忍無可忍才抗議。

環保局長陳宏益說，台中市每年仍須處理9萬公噸水肥，目前仍無法停止營運，遷廠需取得環保設施用地、興建預算，牽涉到整體規畫；市府正推動汙水下水道工程，屆時可以降低水肥處理量。

陳宏益表示，短期將強化異味防治措施，提高消毒除臭的頻率，降低氣味干擾周邊住戶；輔導工業區自行處理園區水肥，甚至可接收家戶水肥，降低南屯廠的處理量。