疫情變數多 彰化縣戀戀欒樹節今年停辦
新冠肺炎防疫警戒可能逐步鬆綁，各單位對舉辦活動仍抱持審慎的態度，彰化縣一年一度秋季最盛大旅遊活動「戀戀欒樹節」已確定停辦，美食品嘗與行銷農特產品的「羊肉節與彰化健康豬推廣」、北斗自行車樂悠遊都籌辦中。
戀戀欒樹節結合整治東螺溪及生態復育，2017年一連舉辦4年，今年將跨入第五年。去年全球新冠肺炎疫情嚴峻，台灣6月後解封，主辦單位湖埔社區大學因籌備活動已久，如期在9月間台灣欒樹花朵盛開期舉辦，不過備感壓力。今年台灣發生本土疫情，各社大尊重教師、學員的意願，或停課或改為線上授課，平添事務繁雜，湖埔社大也相當忙碌，決定停辦戀戀欒樹節。
湖埔社大專案經理謝文猷說，國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心提醒民眾仍不可輕忽，要做好保持社交距離和戴口罩、勤洗手，進出公共場所要實名制登記；戀戀欒樹節活動場地在東螺溪約1.5公里的台灣欒樹綠色隧道，往年活動期間數以千計人潮湧入，今年湖埔社大考量防疫優先，暫停舉辦活動，民眾可自行前往賞花。
台灣欒樹進入開花期，謝文猷指出，光照、種植序列等因素造成花期不一，目前東螺溪河岸的台灣欒樹開花不到一成，比往年慢7天到10天，民眾9月中旬至中秋節前往賞花較適宜。此外，南彰有多處台灣欒樹林，衛福部立彰化醫院西側、通往二林鎮的二溪路萬興國中西北方也有一片台灣欒樹林，已開始綻放金黃色花序，宣告秋季到來。
今年5月中旬，新冠肺炎疫情的防疫警戒提升到第三級，各項活動紛紛喊停，機關團體步調大亂，現在疫情趨緩，警戒降級，但各機關團體對於是否恢復舉辦年度大型活動仍有疑慮，目前已知溪湖戀戀欒樹節、田中馬拉松停辦，而彰化縣羊肉節暨彰化健康豬推廣、北斗鎮9月中秋晚會话動，10月自行車樂悠遊活，11月二林鎮蕎麥花節、12月伯立歐路跑籌辦中，主辦單位強調將配合中央防疫措施，若有變化會趕快公告。
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