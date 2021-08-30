中市大樓缺垃圾子車 議員：升格11年預算未增

台中市環保局每年購買垃圾子車預算50萬元、80輛，市議員張玉嬿、何敏誠、陳世凱、林德宇今質詢，預算沿用11年前未升格前的金額，造成子車供不應求，連輪子壞掉的「殘障子車」還得續用，沒錢換新維修，議員要求預算倍增、補足需求。環保局長陳宏益表示，近年各住宅社區垃圾子車需求跳升，市府將評估需求數量並利用既有預算調整購置垃圾子車金額。

張玉嬿說，各區清潔隊目前提供社區、大樓等垃圾子車1060處，環保局每年購買子車的預算僅50萬元，每台得標金額約6000元上下，一年購買數量約80台，這沿用原台中市的預算金額，升格11年竟未再增加預算。

她質疑，太平區一年約有6輛的分配額，超搶手！某大樓垃圾子車因清潔隊收垃圾時弄斷車輪，竟無法換新、維修「四輪缺一輪」靠在牆角「殘障子車」繼續使用，市政府有這麼窮嗎？她建議收管委會的廢棄物處理費，就該編垃圾子車。

張玉嬿指出，子車一年實際需求超過200台，但清潔區隊多先勸管委會自己買，新子車供不應求，社區大樓申請大排長龍。議員表示，雖然這是小錢、小事，但環保子車是民生預算，省不得，要求預算倍增，每年100萬元以上，解決社區大樓管委會申請不到子車的痛。