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集集粉紅愛情草沒有了 業者在限期內雇來大型農機鏟除
僅管戴姓業者兩年投入上千萬元的心血，但仍難逃農委會的一天3三道公文，要求南投縣政府必須在8月30日前執行集集鎮粉黛亂子草的清除工作，下午3時30分，業者請來大型農耕機具，先將粉黛亂子草割斷再翻草入土，之後將再噴灑除草劑，無奈地結束這場突如其來的紛爭。
南投縣政府表示，粉黛亂子草原來並未被列為外來入侵種植物，直到今年6月農委會才以一紙公文，高分貝下令要求縣府農業處，限定8月30日以前，甚至一天下達3道公文，嚴令必須依違反植物防疫條例執行，要求業者著手清除粉黛亂子草，眼看中央祭出都市計畫法，指出業者農地種植非農業作物，及處以高額30萬元的罰金外，甚至以取消農保來威嚇業者，不得不苦勸業者配合中央。
明知業者的無奈，南投縣長林明溱下午親自來到集集鎮的和平快樂田園，對於戴姓業者為了平息這場粉紅風波，答應配合自行鏟除移除，表達縣府無可奈何的態度，但非常感謝業者的自願配合，林明溱說，「不明白中央為何這麼強硬，一點不給地方業者緩衝的時間，害他被集集鎮民罵死，為何留不住這片美麗的景點。」
戴姓業者向林明溱陳情表示，從去年開始種植粉黛亂子草以來，從未有防檢單位指出粉黛亂子草是有害植物，禾本科多年生草本植物，也在特有生物中心現場勘查下，具備外來入侵種「繁殖力強、種子多、沒天敵」的3種特性，而兩年來的園區周遭，也未有發現擴散的情形，如今土地開發及種植共投資7、800萬，加上兩年的人工費用達200多萬，上千萬的投資已經完全付諸流水。
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