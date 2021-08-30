快訊

松江路郵局緊急停業清消 北市府證實有確診者足跡

拜登迎靈恐攻殉職美軍低頭看表 挨批「午睡時間到了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

集集粉紅愛情草沒有了 業者在限期內雇來大型農機鏟除

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣長林明溱下午親自來到集集鎮的和平快樂田園，對戴姓業者答應配合自行鏟除移除粉黛亂子草，表達縣府無可奈何的態度。記者黑中亮／攝影
南投縣長林明溱下午親自來到集集鎮的和平快樂田園，對戴姓業者答應配合自行鏟除移除粉黛亂子草，表達縣府無可奈何的態度。記者黑中亮／攝影

僅管戴姓業者兩年投入上千萬元的心血，但仍難逃農委會的一天3三道公文，要求南投縣政府必須在8月30日前執行集集鎮粉黛亂子草的清除工作，下午3時30分，業者請來大型農耕機具，先將粉黛亂子草割斷再翻草入土，之後將再噴灑除草劑，無奈地結束這場突如其來的紛爭。

南投縣政府表示，粉黛亂子草原來並未被列為外來入侵種植物，直到今年6月農委會才以一紙公文，高分貝下令要求縣府農業處，限定8月30日以前，甚至一天下達3道公文，嚴令必須依違反植物防疫條例執行，要求業者著手清除粉黛亂子草，眼看中央祭出都市計畫法，指出業者農地種植非農業作物，及處以高額30萬元的罰金外，甚至以取消農保來威嚇業者，不得不苦勸業者配合中央。

明知業者的無奈，南投縣長林明溱下午親自來到集集鎮的和平快樂田園，對於戴姓業者為了平息這場粉紅風波，答應配合自行鏟除移除，表達縣府無可奈何的態度，但非常感謝業者的自願配合，林明溱說，「不明白中央為何這麼強硬，一點不給地方業者緩衝的時間，害他被集集鎮民罵死，為何留不住這片美麗的景點。」

戴姓業者向林明溱陳情表示，從去年開始種植粉黛亂子草以來，從未有防檢單位指出粉黛亂子草是有害植物，禾本科多年生草本植物，也在特有生物中心現場勘查下，具備外來入侵種「繁殖力強、種子多、沒天敵」的3種特性，而兩年來的園區周遭，也未有發現擴散的情形，如今土地開發及種植共投資7、800萬，加上兩年的人工費用達200多萬，上千萬的投資已經完全付諸流水。

南投縣長林明溱下午親自來到集集鎮的和平快樂田園，對戴姓業者答應配合自行鏟除移除粉黛亂子草，表達縣府無可奈何的態度。記者黑中亮／攝影
南投縣長林明溱下午親自來到集集鎮的和平快樂田園，對戴姓業者答應配合自行鏟除移除粉黛亂子草，表達縣府無可奈何的態度。記者黑中亮／攝影
南投縣長林明溱下午親自來到集集鎮的和平快樂田園，對戴姓業者答應配合自行鏟除移除粉黛亂子草，表達縣府無可奈何的態度。記者黑中亮／攝影
南投縣長林明溱下午親自來到集集鎮的和平快樂田園，對戴姓業者答應配合自行鏟除移除粉黛亂子草，表達縣府無可奈何的態度。記者黑中亮／攝影

集集 林明溱 農委會

延伸閱讀

外來種「粉紅愛情草」開花了 農委會：散播種子恐釀災

浪漫粉黛亂子草嚴重危及國土保育 農委會：堅持嚴懲

南投集集鎮巡查粉黛亂子草 特生中心：無擴散跡象

最後一天搶拍集集粉黛亂子草 違停脫口罩亂象多

相關新聞

集集粉紅愛情草沒有了 業者在限期內雇來大型農機鏟除

僅管戴姓業者兩年投入上千萬元的心血，但仍難逃農委會的一天3三道公文，要求南投縣政府必須在8月30日前執行集集鎮粉黛亂子草...

警員掛滿宣導牌被酸洗門風？ 中市警局長：沒要求這種勤務

台中市議員楊正中今質詢指出，有民眾反映現在警察勤務包山包海？他看到警察站路口，穿制服身上還掛滿宣導牌，這是懲罰性勤務？讓...

十年磨一劍 彰化縣無形資產藝師再添3+1人

彰化縣又有4位傳統藝師榮登彰化縣無形文化資產之列，縣長王惠美今天在彰化市武德殿授證，「車鼓陣」保存者施朝養、「粧佛」保存...

忘憂谷大甲溪堤頂自行車道再延長將全線通行 年底發包

台中外埔忘憂谷堤頂自行車道可望全程通車，騎士安全更有保障，台中市議員吳敏濟繼一期工程後再爭取延長，六成經費補助甫獲體育署...

550坪公有市場月租6萬標得？中市政風處要查

台中市北區中德公有零售市場有弊？台中市議員踢爆，有業者以每月6萬元的租金，標得中德公有零售市場550坪的使用權，平均每坪...

台中水肥廠位重劃精華區 在地人集結抗議要求遷廠

台中南屯區水肥廠是全市唯一，且位在重劃區精華地段，台中市議員何文海抨擊水肥車大排長龍，經大樓林立的繁榮區，惡臭四溢，嚴重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。