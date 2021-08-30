十年磨一劍 彰化縣無形資產藝師再添3+1人

彰化縣又有4位傳統藝師榮登彰化縣無形文化資產之列，縣長王惠美今天在彰化市武德殿授證，「車鼓陣」保存者施朝養、「粧佛」保存者林新發和施世曈、「傳統建築彩繪」保存者陳敦仁、「神像修復（木雕、泥塑）」保存者林新發，在來賓與親友祝賀聲中接下證書，不約而同表示將以傳承為己任，把傳統技藝傳下去。

彰化縣無形文化資產授證典禮原訂今年5月舉辦，因疫情延至今天，雖有室內出席人數限制，但與會來賓及親友團相當熱情，賀喜、拍照聲不絕於耳、典禮份外熱鬧。

藝師施朝養說，從13歲開始學習，但學成之後沒施展空間，後來因為政府重視民俗，他才有機會到各社區表演或到台北參加競賽，能夠得到這些獎項實在意想不到。

林新發藝師表示，很開心在粧佛與神像修復兩大工藝項目獲得無形文化資產的認證，他從民國66年開始從事雕刻，40多年來受到文化單位的肯定，他感到欣慰，收到這個認證覺得責任才剛開始，希望可以繼續傳承下去。

施世曈藝師自小跟在父親身邊學習粧佛，他說，退伍後投入這項工作，能獲得這個獎有一種「十年磨一劍」的感覺，不斷求精求進才是他應該有的態度。

陳敦仁藝師表示，國小6年級就跟著爸爸一起做寺廟建築彩繪，一生只做過一種行業就是寺廟建築彩繪，能得到無形資產評審的肯定，他相當榮幸。

縣長王惠美說，藝師未成名之前，憑著對傳統藝術文化的愛好與堅持，默默付出心力，有的藝師還得為三餐奔波，彰化縣截至目前共有49案「彰化縣無形文化資產」的保存者、保存團體，縣府積極協助他們申請文化部經費，108年執行12案、109年執行14案、110年執行21案，與107年6件相比較，績效成長3倍有餘，另向文化部申請振興計畫，獲得160萬元補助，加上縣府配合款22萬元，合計補助縣內保存者或保存團體共10個單位，提供工藝家或表演者藝文振興資金，以減低疫情的衝擊。

王惠美又說，為了宣揚傳統表演藝術內涵，將協助施朝養藝師製作生命史，以保存維護車鼓陣完整的技藝和演出內容，並邀請3位藝師分別從今年10月至明年5月在鹿港工藝展覽館展出作品，呈現藝師精湛的工藝成果。

施朝養，和美鎮人，創立「和美雅溝車鼓陣」，以傳統的車鼓陣演出而著稱，丑角詼諧逗趣的表演更是一絕。林新發從事粧佛40餘年，不僅以粧佛獲得傳統工藝保存者，也以神像修復（木雕、泥塑）登錄為文化資產保存技術。施世曈，鹿港人，是人間國寶施至輝的兒子，致力於傳統工藝的推廣與傳承；陳敦仁出生於傳統彩繪世家，父親陳穎派為彰化縣傳統工藝保存者，曾參與彰化慶安宮、孔廟、魏成美公堂、賴氏宗祠等傳統建築彩繪施作。

文化局表示，無形文化資產包括傳統表演藝術、傳統工藝、民俗、口述傳統、傳統知識與實踐、保存技術及保存者，縣府近年積極協助縣內保存者與保存團體申請文化部經費補助做調查研究、保存紀錄、傳承傳習、出版、教育推廣。