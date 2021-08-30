忘憂谷大甲溪堤頂自行車道再延長將全線通行 年底發包

台中外埔忘憂谷堤頂自行車道可望全程通車，騎士安全更有保障，台中市議員吳敏濟繼一期工程後再爭取延長，六成經費補助甫獲體育署核准，預計年底前發包，今天相關單位會勘，計畫涵蓋甲后線自行車道忘憂谷支線、后豐鐵馬道優化改善工程，及后里馬場路、公安路、四月路新闢自行車路網。

吳敏濟今天在會勘現場表示，忘憂谷的知名度打開後，遊客慕名前來，欣賞一年二度的黃金稻浪與冬季專屬波斯菊花海，騎乘自行車慢遊是最好的選擇，特別是堤頂視野遼闊，大甲溪中下游數十公里視野無任何阻礙，他高興宣佈二期工程經費補助，剛獲得體育署核准，堤頂自行車道將全線通行無阻。

外埔水美里長陳俊樑表示，2年前啟用的一期工程位於三崁里，當時就請吳敏濟議員繼續爭取水美段，讓騎行更順暢，直通大甲，現在得到體育署核准，要感謝吳敏濟和市府的支持。

忘憂谷支線的開發者、大甲自行車協會前理事長黃國慶指出，該路線是順著大甲溪北岸防汛道路，有了堤頂自行車道後，二側有護欄安全無虞，不和汽車爭道，可提升安全性，也可放鬆心情欣賞全線風光。

台中市觀旅局觀光工程科長廖偉志表示，這次工程重點在忘憂谷支線的堤頂自行車道二期工程，一期工程位於東端深處的磁瑤堤防三崁段，長度2公里；經吳敏濟議員爭取，多次會勘與二度提案，市府計畫在一期堤頂自行車道西端，興建一座懸臂橋跨越十餘公尺的大排水溝，銜接西端的水美段磁瑤堤防，直到忘憂谷入口處的生態公園附近，長約990公尺，堤防終點將興建一座觀景平台。