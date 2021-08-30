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550坪公有市場月租6萬標得？中市政風處要查

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員左起鄭功進、林祈烽、施志昌質疑北區公有市場標案有弊，市府政風處允諾查明白。記者陳秋雲／攝影
台中市議員左起鄭功進、林祈烽、施志昌質疑北區公有市場標案有弊，市府政風處允諾查明白。記者陳秋雲／攝影

台中市北區中德公有零售市場有弊？台中市議員踢爆，有業者以每月6萬元的租金，標得中德公有零售市場550坪的使用權，平均每坪租金109元，這合理嗎？另業者營運計畫標榜邀大型寵物用品店，但實際卻經營美容美髮，業者是否先拿到標案才改經營？議員要求市府政風處介入調查，給市民一個交代。

經發局指出，招標過程完全合法，廠商取得序位第一得標經營，得標月租也與委外市場相當。今年7月廠商已收回該招租場域，經發局8月6日派員前往市場現況查核，要求限期重新提報修正後營運計畫書，經營範圍應符合公安消防，且須依承諾免費開放地下停車場，供消費者停車使用。

民進黨議員林祈烽說，民眾陳情，北區中德公有零售市場在前朝招標時，經發局訂定的標租底價是每月3萬元，採用最有利標，使用面積是一樓225坪、地下室325坪，總計是550坪，結果有業者以2倍的價格6萬元標得經營權，另一名業者出價更高卻落榜，林祈烽質疑，經發局把經營權交給出價較低的新業者，這裡面有沒有問題？

林祈烽表示，業者的營運計畫書得標將經營大型寵物用品賣場，但拿到標案後，再行文變更，將使用面積再轉租給美容美髮業者，光向其他廠商收到的租金，就比每月繳給市府6萬元的租金還要來得多。

議員鄭功進、施志昌也要求經發局長和政風處長要介入調查清楚。經發局長張峯源表示，台中市公有市場委外經營，每坪每月租金平均約3萬元，除考量價格，也要考量如何活化市場；政風處長詹政曇則表示，會再介入了解。

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