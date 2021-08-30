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水肥中心臭味遭抗議 中市：分流入廠加強防制

中央社 / 台中30日電

台中市水肥資源處理中心臭味頻傳，當地民代與里民今天前抗議要求遷址，台中市政府對此表示，將從水肥分流減少入廠處理量，以及加強異味防制措施著手，降低對周邊環境影響。

台中市議員何文海、朱暖英、劉士州等人今天與當地里民前往位於南屯區的水肥資源處理中心抗議。他們說，這處水肥資源處理中心單日可處理約400噸的水肥，是中部唯一的水肥處理廠，但多年以來惡臭頻傳，嚴重影響居民生活品質，要求市府處理水肥廠遷址。

何文海指出，遷廠一事早從縣市合併之時研討至今，台中已歷經3屆市長卻未見到改善，雖然市府一再承諾會處理，事實卻是水肥廠依舊傳出嚴重惡臭，籠罩著深受其擾的憤怒市民。

環保局長陳宏益表示，停止營運水肥資源處理中心涉及水肥處理整體規劃、環保設施用地取得、興建及市府整體預算投資分配等面向，影響民生甚鉅。目前尚無法停止營運，環保局短期將採強化異味防制措施，提高消毒除臭施作頻率，並改善作業環境，落實水肥車輛、廠區環境及進廠水肥品質管理。

環保局表示，南屯區水肥資源處理中心從省轄市時期即處理家戶產生的水肥，隨著都市不斷發展，水肥資源處理中心周邊已成為民宅密集度高區域，雖已進行半密閉廠房設計並導入除臭設備，當地民眾仍要求遷廠。

考量水肥資源處理中心目前每年仍需處理水肥約9萬噸，現階段仍有存在必要，將從水肥分流減少入廠處理量及加強異味防制措施，降低對周邊環境影響。

包括提供補助並輔導工業區污水處理設施自行處理園區內水肥，有餘裕量可接收工業區外家戶水肥，以水肥區域分流減少南屯水肥資源處理中心進廠處理量。

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