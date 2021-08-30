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台中水肥廠位重劃精華區 在地人集結抗議要求遷廠

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
南屯在地居民抗議水肥廠臭味，影響在地人生活品質。圖／台中市議員何文海提供
南屯在地居民抗議水肥廠臭味，影響在地人生活品質。圖／台中市議員何文海提供

台中南屯區水肥廠是全市唯一，且位在重劃區精華地段，台中市議員何文海抨擊水肥車大排長龍，經大樓林立的繁榮區，惡臭四溢，嚴重影響生活品質，近日又傳出惡臭，當地議員、里長、居民今再度集結抗議，民眾忍無可忍，強烈要求台中市政府立即處理水肥廠的遷址事宜。

中市府環保局表示，考量水肥資源處理中心目前每年仍需處理水肥約9萬噸，仍有存在必要。將從水肥分流減少入廠處理量及加強異味防制措施，降低對周邊環境影響。

何文海及民眾抱怨，各縣市的水肥早改遷在汙水處理廠處理或設置郊區，台中市南屯水肥廠分區是政府機關用地，明顯違反分區使用，政府卻長期帶頭違規。

台中市水肥資源處理中心位在南屯區永春東路上，時空背景早已變遷，周遭環境早從綠油油的稻田轉變成大廈林立的熱鬧市區；水肥廠位於大興里，周邊已成為民宅密集度高的區域，雖已進行半密閉廠房設計並導入除臭設備，當地民眾仍要求遷廠。

環保局長陳宏益表示，停止營運水肥資源處理中心涉及台中市水肥處理整體規劃、環保設施用地取得、興建及市府整體預算投資分配等面向，影響台中市民生甚鉅，目前尚無法停止營運，環保局短期將採強化異味防制措施，提高消毒除臭施作頻率，並改善作業環境，落實水肥車輛、廠區環境及進廠水肥品質管理。

另環保局提供補助並輔導工業區汙水處理設施自行處理園區內水肥，有餘裕量可接收工業區外家戶水肥，以水肥區域分流減少南屯水肥資源處理中心的進廠處理量，降低對當地環境負荷。

環保局指出，台中市汙水下水道也陸續設置，家戶產生的汙經下水道直接進入水利局所轄的水資源回收中心處理，將大幅降低水肥資源處理中心收受處理量，環保局也將適時評估停止營運水肥資源處理中心。

南屯在地居民抗議水肥廠臭味，影響在地人生活品質。圖／台中市議員何文海提供
南屯在地居民抗議水肥廠臭味，影響在地人生活品質。圖／台中市議員何文海提供

水肥 台中市 資源回收

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