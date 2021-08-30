盧秀燕防疫民調六都第二 議員：民調高 團隊更要防錯

台中市議會今舉行市政總質詢，市議員陳廷秀根據TVBS最新民調結果，市長盧秀燕施政滿意度躍升六都第二，成績亮麗，尤其防疫滿意度達79%。不過他話鋒一轉，希望市府團隊要跟上市長腳步，落實「不能完工的要完工」「不能開工的要開工」不要拖延。他建議研考會買書「零錯誤」送給局處首長，目前雖有高民調但「持續不犯錯的領導人與企業，才會成為大贏家！」

市議員陳廷秀提到，根據TVBS民調中心對六都市長施政滿意度的最新調查，台中市長盧秀燕滿意度68%，較上任兩年時的56%明顯增加12%，排名躍升六都第二，尤其，20至29歲年輕市民滿意比例更上升至46%。此外，針對防疫滿意度，有79%市民對市長處理新冠肺炎疫情的表現感到滿意。

針對防疫表現，盧秀燕說，她很少就民調發表評論，但這次疫情大家相當辛苦，台中能守住，她要歸功於全體市民共同配合各項防疫政策，也感謝市府團隊及全體同仁努力防疫，尤其，她看到快打站工作人員自動自發協助民眾的精神，令人感動，她向所有人說聲謝謝。

盧秀燕表示，市府不以此自滿、不掉以輕心，病毒仍在變化中，大家沒有鬆懈的本錢，市府會繼續全力以赴、繼續加油。

衛生局長曾梓展表示，疫情爆發，許多防疫業務接踵而來，他感謝盧市長疫情發生當下即親自領軍，領導各局處協助衛生局各項業務，更指示成立前進指揮所及快打站快速圍堵疫情，讓衛生局可以將心力放在疫調和疫苗施打上，也感謝全體市民的配合，讓台中疫情能夠控制住。

陳廷秀話鋒一轉，他指部分局處對地方反映民意不要拖延，跟上市長腳步。他建議市府研考會買一本書「零錯誤」，提醒局處長不要掉以輕心，書中指出：「決定成功與否的因素只有一個，那就是誰犯的錯誤比較少」。而且，所有危機事故背後只有一個共同的原因，就是人為錯誤，切勿自得與自滿。政府與國家都應避免「該做未做」和「要做做錯」的錯誤。