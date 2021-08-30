竹山歡樂購招商熱度高 油電車、機車大獎夠吸睛

配合中央預計推出振興券，竹山鎮公所推出「竹山歡樂購·好康獎不完」活動，從9月15日起到明年的2月13日止，只要遊客到竹山來旅遊，到特定店家消費100元，就有機會抽中百萬名車，仍在擴大招商中。

竹山鎮公所指出，為吸引買氣，這次歡樂購活動，準備了價值超過200萬的商品，預計抽2台TOYOTA corolla cross以及20台gogoro。而抽獎方式很簡單，民眾到鎮內特定店家消費，每消費100元就有一張抽獎機會，以此類推，消費越多中獎機率越高。

未來抽獎分為兩階段來實施，第一次抽獎為今年12月31日跨年夜當晚，會先抽出1輛油電車、10輛gogoro機車，若民眾第一階段未中獎，票券千萬不要丟棄，還可以參加第二次抽獎；第二次抽獎於明年2月13日搭配本所燈會閉幕晚會再抽出1輛油電車、10輛gogoro機車。

竹山鎮長陳東睦表示，延續之前鎮內「興經濟、作環保」的活動，再搭配政府即將推出的振興券，透過地方自己加碼汽機車，希望藉送汽車的魔力，讓遊客到訪竹山，更期盼能全鎮動起來。

此次活動將發送抽獎券，店家在確定報名後，直接前往公所觀光課來繳納活動分攤款，即可領得活動抽獎券，每張抽獎券店家需負擔5元活動分擔款，每次以1本100張為單位領取。