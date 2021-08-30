快訊

九一開學倒數…北市估1成生想請防疫假 家長觀望中

桃園閒置飛彈基地成「生存戰場」 40多人潛入被逮已非首次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹山歡樂購招商熱度高 油電車、機車大獎夠吸睛

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山歡樂購活動準備大獎不只油電車，還有20輛gogoro電動機車。記者黑中亮／攝影
竹山歡樂購活動準備大獎不只油電車，還有20輛gogoro電動機車。記者黑中亮／攝影

配合中央預計推出振興券，竹山鎮公所推出「竹山歡樂購·好康獎不完」活動，從9月15日起到明年的2月13日止，只要遊客到竹山來旅遊，到特定店家消費100元，就有機會抽中百萬名車，仍在擴大招商中。

竹山鎮公所指出，為吸引買氣，這次歡樂購活動，準備了價值超過200萬的商品，預計抽2台TOYOTA corolla cross以及20台gogoro。而抽獎方式很簡單，民眾到鎮內特定店家消費，每消費100元就有一張抽獎機會，以此類推，消費越多中獎機率越高。

未來抽獎分為兩階段來實施，第一次抽獎為今年12月31日跨年夜當晚，會先抽出1輛油電車、10輛gogoro機車，若民眾第一階段未中獎，票券千萬不要丟棄，還可以參加第二次抽獎；第二次抽獎於明年2月13日搭配本所燈會閉幕晚會再抽出1輛油電車、10輛gogoro機車。

竹山鎮長陳東睦表示，延續之前鎮內「興經濟、作環保」的活動，再搭配政府即將推出的振興券，透過地方自己加碼汽機車，希望藉送汽車的魔力，讓遊客到訪竹山，更期盼能全鎮動起來。

此次活動將發送抽獎券，店家在確定報名後，直接前往公所觀光課來繳納活動分攤款，即可領得活動抽獎券，每張抽獎券店家需負擔5元活動分擔款，每次以1本100張為單位領取。

如果買氣不錯，公所將視大家的參與程度，在第二階段抽獎時，可以用5元活動款再購置其他抽獎品，讓遊客來竹山吃喝玩樂外，還可以圓一個中獎夢。 有興趣的店家可以上竹山鎮公所官網、App或洽觀光課來詢問0492642175-613陳小姐

竹山歡樂購活動準備價值超過200萬的商品，包括2輛TOYOTA油電車。記者黑中亮／攝影
竹山歡樂購活動準備價值超過200萬的商品，包括2輛TOYOTA油電車。記者黑中亮／攝影

燈會 跨年

延伸閱讀

南投竹山社區實體店進駐市場 盼擴大商機拓財源

等不及中央振興券 竹山推「花百元抽百萬名車」促消費

竹山期待竹藝產業園區快開工 解決地方產業及人口外流

南投濁水溪線心臟患者有救了！竹山秀傳建構心導管中心

相關新聞

餐飲業淪外送平台打工 議員籲協助 盧秀燕：市場機制

疫情期間，台中市產業家數最多的餐飲業遭重創，餐飲業指出，外送平台抽訂價35％到40%， 扣除其他成本，賣一份賠一份，業者...

台中水肥廠位重劃精華區 在地人集結抗議要求遷廠

台中南屯區水肥廠是全市唯一，且位在重劃區精華地段，台中市議員何文海抨擊水肥車大排長龍，經大樓林立的繁榮區，惡臭四溢，嚴重...

盧秀燕防疫民調六都第二 議員：民調高 團隊更要防錯

台中市議會今舉行市政總質詢，市議員陳廷秀根據TVBS最新民調結果，市長盧秀燕施政滿意度躍升六都第二，成績亮麗，尤其防疫滿...

竹山歡樂購招商熱度高 油電車、機車大獎夠吸睛

配合中央預計推出振興券，竹山鎮公所推出「竹山歡樂購·好康獎不完」活動，從9月15日起到明年的2月13日止，只要遊客到竹山...

中警創意海報84學子參賽 「只藥一錠死神噬命」奪首獎

台中市警局少年隊在7月初舉辦「創意電子海報與創意Slogan」徵件比賽，共有84件作品參賽，今天下午將舉辦頒獎典禮，其中...

公教健檢補助少 中市：已著手修正

中央已修正「中央機關員工一般健康檢查補助基準表」，明年元旦生效。桃園市去年元月起就已提高補助，優於中央最新補助基準；但是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。