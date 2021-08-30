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餐飲業淪外送平台打工 議員籲協助 盧秀燕：市場機制

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨台中市議員陳文政指出，外送平台抽成趴數高，餐飲業叫苦。記者陳秋雲／攝影
國民黨台中市議員陳文政指出，外送平台抽成趴數高，餐飲業叫苦。記者陳秋雲／攝影

疫情期間，台中市產業家數最多的餐飲業遭重創，餐飲業指出，外送平台抽訂價35％到40%， 扣除其他成本，賣一份賠一份，業者淪為「外送平台打工族。」國民黨市議員陳文政指出，業者毛利太低，市府可否代與平台溝通？或補助降低業者負擔。市長盧秀燕表示，這屬市場機制，大多數業者沒平台，如果業者認為抽成太高可以不參加平台。

一中商圈業者指出，疫情期間，商圈型的業者如果不參加外送平台「只能等死」業者說，像早餐店多是位在住商混合型，本來就以外帶為主，疫情期間生意更好，另便當店、外帶型小吃店也是，可以不用參加外送平台。重傷的是「內用為主、商圈型」的餐飲店，多是小型店，如果不參加外送平台，根本無法維持。

業者說，坦白講參加外送，即使被外商平台「榨乾了」但不純為了老闆自己的利潤，只是為了讓員工還有收入，可以維持生計，才咬牙虧損做。外送抽35％，食材至少30％，尤其現在肉跟菜這麼貴，更超過三成。另人力30％，剩下5％，怎麼可能足夠支付水電瓦斯租金？

台中市有登記的第三級產業服務業有5萬1047家，占所有產業近五成，其中餐飲業更是大宗，逾兩萬家。議員陳文政說，疫情雖稍緩，但未來難說，市府針對餐飲業受重創、平台又抽高趴數，是否可想辦法協助，提出長遠之計。不要讓業者淪為幫平台打工。

另陳文政指出，業者推出防疫菜單，整個套餐，只要一根吸管沒附上，或甚至有奧客吃完了還客訴被負評，業者都須概括承受。他建議市府幫業者發聲。

市長盧秀燕表示，從外送平台可以看到，大部分的業者沒加入，她認為這是市場機制，餐飲業者如果要衝流量，可參加，如認為划不來，可以不參加。

餐飲業 疫情 打工

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